La gieffina di origini cinesi è tornata come una forza della natura! Simpatica, fresca e piena di energie, ha letteralmente conquistato i telespettatori con la sua verve comica, ma anche con tante emozioni. La riconoscete oggi? Ecco com’è diventata, e soprattutto dove è arrivata!

Quando si ricordano le vecchie glorie, non si può dimenticare la gieffina asiatica più simpatica di tutte! Il reality più controverso e al tempo stesso amato in onda nel 2006, ha messo in scena uno spettacolo inedito e dalle sfumature interculturali. Diciamolo, nelle edizioni passate, quelle Nip, cioè Not Important People, erano proprio questi tratti di spontaneità e naturalezza a fare scalpore, dando vita a vere dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. La bellezza e l’incontro tra culture, ha dato origine a una delle stagioni più seguite dei tempi passati. Lei è stata una grande protagonista, la ricordate?

Il Grande Fratello ha sfornato personaggi tv di tutti i tipi, la gieffina asiatica ne è la dimostrazione! I concorrenti delle edizioni passate si guardano sempre con un po’ di nostalgia. In fondo, sono stati loro che hanno innescato incredibili dinamiche, ma soprattutto a far appassionare al format di successo di Canale 5!

Di recente, la versione Vip sta generando non poche polemiche. Forse, anche a causa dei perenni e continui litigi che si consumano al suo interno. Basta ricordare l’ultima frecciatina di Aldo Montano ad Alex Belli, ogni giorno ne accade una!

Al momento, nel ricordo delle vecchie glorie, la gieffina cinese è stata una delle concorrenti più amate, infatti ne ha fatta di strada! Ecco com’è oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, cambia tutto: la gieffina vuota il sacco

La gieffina asiatica più in voga, ecco cosa fa oggi!

Il reality di Canale 5 continua a stupire, perché quando si ha a che fare con dei personaggi televisivi del genere, non si può mai stare tranquilli! Tra i litigi però non sono del tutto assenti rapporti sani e di spessore, è il caso del gesto emozionante di Aldo nei confronti di Manila, il pubblico a casa si è commosso, e le lacrime non sono mancate. Ecco che le emozioni continuano, soprattutto dopo il tuffo nel passato, perché il presente è ancora meglio! Ecco che fine ha fatto oggi la concorrente!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip, clamoroso doppio ritorno? I fan rumoreggiano

Si tratta della bellissima e simpaticissima Man Lo Zhang! Di origini cinesi e naturalizzata italiana, è stata un concorrente della trasmissione nel lontano 2006. Ai tempi l’edizione era la numero sei, ed il suo personaggio è stato fondamentale per contribuire lo scambio culturale, e per aprire il pubblico a nuovi personaggi.

Da allora la concorrente ha fatto parecchia strada! Il Grande Fratello è stato un perfetto trampolino di lancio per la crescita della carriera. Quando partecipò al reality aveva soltanto 26 anni, ma aveva già con sé tanti progetti.

Infatti, appena uscita dal programma frequenta e si è laurea all’Università di Roma in DAMS, specializzandosi in regia cinematografica, ed ha continuato la carriera nel mondo dello spettacolo.

Inizia facendo degli spot in tv, come quello del Videofonino “Walk Tv” insieme a Claudio Amendola. In seguito, partecipa al film Questa notte è ancora nostra di Paolo Genovese nel 2008, e ancora nel 2009 recita nella commedia Cenci in Cina.

L’ultimo suo lavoro è in un film nel 2016 All’improvviso Komir di Rocco Ricciardulli, arricchendo con l’ennesimo film la sua carriera. Le novità non finisco qui, perché riesce anche a trovare l’amore!

Stefano Codegoni, imprenditore e modello, è il nome del suo compagno con il quale vive a Milano. Spesso condivide foto dei loro viaggi e della vita insieme, insomma più felice di così oggi la gieffina non può essere!