Aldo Montano, la frecciatina ad Alex Belli: gelo al Grande Fratello Vip

Aldo Montano e Alex Belli hanno un rapporto controverso al Grande Fratello Vip. Prima fratelli inseparabili, poi avversari, la resa, e ancora una volta ecco che scatta il colpo di scena! Non lasciano scampo ai fan che non perdono una puntata.

Aldo e Alex sono due concorrenti del Grande Fratello Vip che non lasciano nulla all’immaginazione. Diciamo che le intenzioni dell’attore non sono ancora del tutto chiare rispetto la sua relazione, ma qui c’entra poco. Nello specifico, è l’ex campione di scherma a stupire questa volta, il motivo? Lancia una frecciatina difficile da digerire all’ex amico, con il quale aveva raggiunto una sorta di riappacificazione. Gli animi si scaldano e gli equilibri già precari all’interno della casa vengono stravolti ancora una volta. Ecco quanto accaduto.

Aldo e Alex sono senza dubbio due punti di riferimento all’interno della casa, ognuno con le sue motivazioni. L’ex campione di scherma si rivela essere un forte sostegno per i compagni all’interno del reality. Infatti, lo si vede spesso aiutare i vipponi in difficoltà, come quando consola Manila e compie il gesto inaspettato.

Insomma, i gieffini fanno sempre qualcosa che stupisce i telespettatori. Le dinamiche all’interno della casa smuovono i loro animi, i quali sono del tutto immersi in un gioco di parti per cui bisogna capire in che direzione vogliano andare.

L’ex duo di amici torna a inscenare una nuova polemica? Le frecciatina dello schermista ha dato il colpo di grazia all’artista della casa più chiacchierata d’Italia?

Aldo Montano sgancia frecciatina al Alex Belli!

Sempre gli stessi nomi dei concorrenti sono quelli che combinano dei guai. Sia Aldo che Alex sono due presenze importanti, anche perché le loro azioni e intenzioni non sono così difficili da comprendere, nonostante l’attore infarcisca tutto con un po’ di show e drama. Soprattutto quest’ultimo continua a cambiare le carte in tavola, modificando di volta in volta il suo comportamento, diventando più che veritiero, incoerente. L’ultima dichiarazione in cui ammette tutto segna la svolta la GF Vip, ma non finisce qui. Perché il rancore accumulato si fa sentire. Ecco cos’è accaduto.

Tutto accade il giorno del compleanno di Aldo Montano, il 18 novembre. L’occasione che fa scaturire l’ennesima battuta graffiante da parte del campione, è il gioco inscenato dalla produzione, le Vippolimpiadi.

In onore dello schermista, i vipponi giocano con la corsa ad ostacoli, con gare divertenti che mettono in difficoltà i concorrenti che devono fare tutto entro lo scadere del tempo. E’ proprio durante la prova di Alex che Aldo sgancia la bomba.

Mentre questi è intento sott’acqua a svolgere il gioco di apnea, il campione afferma che Alex sicuramente è preparato, dato che il set cinematografico gli ha insegnato tutto!

Con ironia, proprio perché Aldo non apprezza quanto accaduto con la moglie, dichiarando di vedere una scena finta, pari alla soap in cui Alex recita, cioè Centovetrine, questi continua a scherzare in questo modo.

All’interno della casa questa situazione sta diventando un vero habitué dato che alla frecciatina di Aldo tutti gli altri rincarano la dose! La buona fede dell’attore non è creduta, forse con l’appuntamento di venerdì sera, visto il possibile ingresso di Delia Duran, la moglie di Belli, tutto sarà risolto e finirà la soap? Staremo a vedere, restiamo aggiornati.