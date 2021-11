Alex Belli ammette tutto: clamorosa svolta al Grande Fratello Vip

Alex Belli non riesce proprio a darsi pace al Grande Fratello Vip, specie dopo le scorse puntate e le accuse lanciate nei suoi confronti

C’è chi lo ama e chi lo odia. Di certo Alex Belli è uno dei protagonisti centrali di questa edizione del Grande Fratello Vip. Personaggio dai mille risvolti, nelle ultime settimane sta vivendo dei momenti difficili. E’ finito, infatti, al centro di numerose polemiche: ad esempio si è beccato spesso rimproveri e critiche (se non vere e proprie accuse) da parte dello studio. In particolare, durante le dirette serali Adriana Volpe lo ha attaccato molto durante. L’attore, nonostante un’apparenza da sfrontato, è rimasto colpito da questi attacchi e ne ha parlato con la sua amica Soleil Sorge.

Tra i due è nato un rapporto decisamente intenso, tanto che la bella influencer è arrivata a suggerirgli di riflettere sulla solidità del suo matrimonio con Delia Duran. Evidentemente, Belli è turbato da questa situazione, soprattutto dopo il “chiarimento” avuto con la moglie, sempre e rigorosamente in diretta, chiaramente. Tuttavia, l’attore apprezza il dialogo con Soleil, che a suo dire gli fa vedere le cose da un altro punto di vista.

Grande Fratello Vip, lo sfogo di Alex Belli è sorprendente

E proprio all’amico Belli la ragazza ha confidato: “Delia (la moglie, ndr) è venuta qui a mettere tutto in dubbio. Ci sta la moglie gelosa, ma tu ti sei comportato in quel modo sapendo che lei avrebbe compreso. Poi è venuta qui e ha avuto incoerenze. E ha anche detto che voleva partecipare al Grande Fratello Vip”. A quel punto Soleil esprime perplessità sulla “scenata” della moglie in studio. “Inizio a chiedermi se voi eravate d’accordo nel fare questa sceneggiata, perché il suo comportamento è stato molto strano”.

“È normale che dallo studio,da casa ma anche io stessa inizio a dire ‘io ti posso credere Alex per tutto quello che hai detto e sei stato qui però se poi arriva tua moglie che è come se fossi tu e porta tutto ciò inizio a chiedermi come tutti se vi foste messi d’accordo”👏🏻 #gfvip pic.twitter.com/8SdaDCjWhV — Catia (@catiuz92) November 17, 2021

Non le manda a dire l’influencer, che a questo punto provoca uno sfogo di Alex: “Ma alla fine che c… sono? Sono un attore di m… che interpreta una soap fatta male”. Parole che lasciano dei dubbi, anche perché poi Belli, seppur parlando ancora lungamente con l’amica, non chiarisce quanto detto. Ma il riferimento all’attore può far davvero pensare che sia stata tutta una messa in scena.