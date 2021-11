Terremoto al Grande Fratello Vip: Signorini via? Spunta Lei!

Al Grande Fratello Vip c’è una vera e propria rivoluzione. Dopo lo scivolone di Alfonso Signorini in diretta spunta il nome di Lei!

Lunedì sera c’è stata una vera e propria polemica al Grande Fratello Vip. In quanto una frase pronunciata da Alfonso Signorini, durante un momento di scherzo con Giucas Casella, ha indignato il pubblico del piccolo schermo.

Il conduttore, durante il corso della puntata, ha esclamato che tutti loro sono contrari ad ogni forma di aborto. Una frase che ha suscitato diverse polemiche per ben tre diversi motivi. Il primo è che il direttore di Chi ha utilizzato un “noi” e non un “io”, spingendo la produzione del reality show di canale 5 a prendere le distanze da quanto affermato. Il secondo motivo è che in un programma leggero, o almeno così dovrebbe essere, come il Grande Fratello Vip non ci si aspetta si parli di questi termini così delicati in questo modo ed ultimo motivo, ma non meno importante, questa frase ha indignato molte donne che si sono sentite giudicate da un uomo che non potrà mai sapere che cosa si prova a trovarsi una situazione del genere.

Questa polemica ha scatenato un vero e proprio terremoto, tant’è che sul web è nata una vera e propria protesta, tanto far spuntare il nome di Lei.

Signorini, scatta la protesta al Grande Fratello Vip: il pubblico vuole Lei!

Alfonso Signorini si è trovato al centro della polemica dopo lo scivolone al GF Vip. Tant’è che, dopo essere venuto a conoscenza della polemica sul suo conto, sui social ha ribadito la libertà di pensiero, ribadendo che si è semplicemente limitato a dire la sua in merito a quest’argomento ma il pubblico non ha affatto gradito. Tanto da lanciare sui social una vera e propria petizione contro di lui.

Gli utenti della rete chiedono a Mediaset di sostituire il padrone di casa di quest’edizione, facendo anche un nome specifico di chi potrebbe prendere il suo posto. Il nome che è spuntato fuori è stato quello di Barbara d’Urso. Il pubblico ha richiesto all’azienda di scegliere lei come conduttrice, considerato che ha condotto per diversi anni l’edizione dedicata alle persone comuni.

O, se proprio non è possibile avere la bella conduttrice partenopea, di poter riavere Ilary Blasi, che ha condotto le prime tre edizioni del GF Vip, diventando una vera e propria icona nel mondo dei social grazie alle sue gaffe in dirette. Insomma, un brutta batosta per Signorini che questa volta ha mandato su tutte le furie anche chi non segue il programma di punta di canale 5.