Due anni dopo Matrimonio a prima vista, accade l’impensabile

Matrimonio a prima vista è il programma televisivo in cui persone che non sono riuscite a trovare l’amore decidono di affidarsi alla scienza

Le storie degli sposi di Matrimonio a prima vista spesso riservano sorprese inaspettate. Nessuno può dire con certezza come andranno le cose, anche se c’è un punto fermo. Si parte sempre con le nozze il giorno in cui le coppie si conoscono per la prima volta: dopo si viaggia a fari spenti per capire se questo matrimonio è stato giusto oppure no.

Dopo il periodo di convivenza (incluso il viaggio di nozze) gli sposi decideranno se restare assieme oppure procedere con un regolare divorzio. Oltre la versione italiana, che da anni ottiene un grande successo, c’è anche l’edizione australiana che tiene incollati moltissimi spettatori allo schermo. Tra le tante coppie delle varie edizioni ce n’è una la cui storia ha avuto un epilogo davvero sorprendente.

Matrimonio a prima vista, la svolta felice della coppia australiana

Spesso, il programma è tacciato come fallimentare: nel senso che le coppie che vanno avanti sono davvero poco. Eppure, una di queste ha sorpreso tutti: i due sposi rappresentano un vero e proprio “fiore all’occhiello” del programma. Hanno cominciato la loro storia con il matrimonio al buio, e le cose sono andate decisamente bene anche dopo. A quanto pare è nato un amore vero, che è proseguito con vigore anche lontano dallo schermo.

E anzi, a voler celebrare che il loro sentimento era autentico, si sono perfino sposati un’altra volta. Si tratta di Jules Robinson e Cam Merchant, che non si sono accontentati del matrimonio al buio (comunque ufficiale e legalmente riconosciuto) e hanno voluto celebrare di nuovo il loro amore. Volevano farlo dopo il primo anniversario delle loro nozze, ma poi hanno deciso di anticipare il tutto. E ancora oggi i due sono sposati, felici e hanno avuto anche un figlio.