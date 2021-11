Franco Bortuzzo, il gesto contro Lulù fa discutere: il web massacra il padre di Manuel

Franco Bortuzzo, papà di Manuel del Grande Fratello Vip, è al centro della polemica. Il gesto contro Lulù Selassiè ha fatto infuriare il web.

Franco Bortuzzo è noto al pubblico del piccolo schermo per essere il padre di Manuel, uno dei concorrenti di punta di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.

I parenti dei vipponi, proprio come i concorrenti, nel bene o nel male, vengono costantemente monitorati dagli utenti della rete sui social e loro non risparmiano commenti relativi alle dinamiche del gioco e a volte vanno un po’ oltre. Per questo motivo il gesto del padre di Manuel Bortuzzo su Lulù Selassiè non è affatto sfuggito. Uno scivolone, il suo, che ha fatto infuriare il pubblico della rete che ha trovato il tutto di cattivo gusto.

GF Vip, è polemica su Franco Bortuzzo: il gesto contro Lulù non piace

Franco Bortuzzo sul suo profilo Instagram ha scelto di ricondividere una clip che riguarda suo figlio, e fin qui non c’è assolutamente nulla di male. Nel contenuto in questione, Manuel e Soleil ironizzavano sul fatto che lei non avesse mai avuto modo di poter vedere camera sua e per questo motivo volevano organizzare una cenetta romantica per fare le “presentazioni” per bene.

Il padre dello sportivo ha ricondiviso il contenuto, tirando in ballo Lulù Selassiè, facendo quello che per alcuni utenti della rete è stato un vero e proprio scivolone di cattivo gusto.

“Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip?“ appare sul suo profilo, facendo infuriare gli utenti della rete che non hanno affatto apprezzato il gesto del papà di Manuel Bortuzzo. In quanto facendo così, per gli utenti della rete, che potete vedere dal post incorporato in fondo a questo articolo, non si farebbe altro che alimentare le polemiche e l’odio che parte del pubblico prova nei confronti della concorrente, che è soltanto una ragazza di 23 anni.

Un gesto sicuramente evitabile, che ha indignato molti degli utenti della rete, trovando alquanto di cattivo gusto condividere un pensiero del genere sul proprio profilo.

Volevo rivolgere i miei complimenti alla famiglia Selassié che non scende a certi livelli.

Aumentare l’odio sui social per Lulù che potrebbe essere vostra figlia anche no,ha sbagliato nei confronti di Manuel,ha chiesto scusa,ma ora basta.M è grande può sbrigarsela da solo.#gfvip pic.twitter.com/QqjogDlnmZ — ⭐Sheila⭐ (@sheilalafranca) November 18, 2021

Almeno per il momento, però, Franco ha preferito non replicare di fronte alla polvere che le parole da lui scelte hanno provocato e non è detto che in futuro non scelga di rompere il silenzio su quest’argomento.