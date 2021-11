“Manuel Bortuzzo l’ha un po’ strumentalizzato”: la dura accusa dell’ex gieffino

By

Manuel Bortuzzo è stato criticato da un ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché suo compagno di viaggio. L’accusa è durissima.

Manuel Bortuzzo è sicuramente uno dei concorrenti di punta di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Il nuotatore ha colpito il pubblico del piccolo schermo a causa della sua toccante storia, ma anche per aver intrapreso una conoscenza con Lulù Selassiè.

La loro relazione però tutt’altro che rose e fiori. In particolar modo negli ultimi periodi, dove ci sono stati diversi tira e molla. In quanto Bortuzzo ha confidato di sentirsi oppresso dagli atteggiamenti di lei, ma nonostante tutto ha voluto riprovarci per poi troncare di nuovo il tutto.

In studio l’atteggiamento ossessivo è stato condannato da Alfonso Signorini, ma al di fuori del programma c’è chi invece insinua il dubbio su Manuel. Chi? L’ex concorrente Andrea Casalino, che durante la sua recente apparizione al GF Vip party non le ha di certo mandate a dire nei confronti del concorrente e suo ex compagno di viaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Soleil Sorge smascherata in diretta: è successo tutto prima del GF Vip

Andrea Casalino critica Manuel Bortuzzo al GF Vip e cita Lulù Selassiè

Andrea Casalino ha bocciato l’atteggiamento di entrambi i ragazzi, ovvero sia di Lulù che Manuel, però ha iniziato a sospettare che forse lui ha un po’ strumentalizzato la conoscenza in cui si è ritrovato coinvolto. In quanto, avendo già vissuto un primo approccio con lei, sapeva benissimo il carattere della Principessa, ma nonostante tutto ha scelto di provarci una seconda volta e la rottura è stata decisamente più burrascosa.

Tant’è che perfino le sorelle di Lulù si sono schierate contro di lei, pregandola di lasciare in pace Bortuzzo e di permettergli di vivere liberamente la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip: il gesto di Katia e Manila contro Lulù scatena il web

“Secondo me Manuel sta anche un po’ strumentalizzando questa situazione con Lulù“ ha esordito l’ex concorrente di Alfonso Signorini durante il suo intervento da Giulia Salemi e Gaia Zorzi per poi spiegare perchè è arrivato ad una tale conclusione.

“Poiché sta vivendo una storia che ha vissuto un primo blocco durante il quale lei si è innamorata del ragazzo dalla storia difficile, mentre ore sono emerse altre cose, l’amore non è così” ha poi concluso, rivelando che le colpe sono da divide a pari merito.

Andrea Casalino ha criticato Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip, ma la sua conoscenza con Lulù Selassiè sembrerebbe essere arrivata ad un punto di non ritorno. A meno che i due non ci stupiscano con l’ennesimo colpo di scena.