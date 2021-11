Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip: il gesto di Katia e Manila contro Lulù scatena il web

Manuel Bortuzzo, grazie ai tutori, è tornato a camminare al Grande Fratello Vip, ma le parole di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro contro Lulù Selassiè hanno indignato il web. Ecco per quale motivo.

Manuel Bortuzzo nelle scorse ore ha emozionato il pubblico del piccolo schermo e tutti i suoi compagni di viaggio tornando a camminare. La produzione del GF Vip, come per la scorsa volta, ha deciso di donargli dei tutori che gli hanno permesso di potersi muovere liberamente per la casa più spiata d’Italia.

Di conseguenza tutti i vipponi di Alfonso Signorini gli si sono stretti intorno, guardandolo con amore e ammirazione. Tra questi ovviamente c’era anche Lulù Selassiè che ha guardato sognante la scena senza però mai intervenire. Ad un certo punto però Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro l’hanno invitata ad allontanarsi insieme a loro che volevano rientrare in casa, visto che si trovavano in giardino, ma la principessa non ha affatto reagito bene trovando un po’ eccessivo il loro atteggiamento.

La sua opinione è stata ampiamente condivisa dagli utenti della rete che hanno condannato Katia e Manila per aver mostrato, secondo il loro punto di vista, una certa insensibilità nei suoi confronti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Soleil Sorge smascherata in diretta: è successo tutto prima del GF Vip

Lulù “allontanata” da Manuel Bortuzzo al GF Vip: il web condanna Katia e Manila

Lulù Selassiè, in quel preciso istante, come tutti i suoi compagni di viaggio, si trovava a guardare l’incredibile scena ce ha visto protagonista Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip e senza intervenire è rimasta un po’ in sordina. Per questo motivo gli utenti della rete non hanno apprezzato il gesto di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che, come potete vedere dal video incorporato in basso, hanno invitato la principessa a rientrare con loro lasciando da solo il nuotare che in quel momento si trovava in compagnia degli altri vipponi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip 2021, nuovi concorrenti in arrivo: nomi bomba

Lulù è rimasta senza parole di fronte all’atteggiamento assunto dalle sue due compagne di viaggio. In quanto non si era avvicinata a Manuel né tantomeno aveva vissuto il momento con invadenza. Tant’è che poco dopo si è sfogata con Aldo Montano: “Se do fastidio me ne vado” ha commentato infastidita la ragazza, stufa probabilmente di essere tracciata come invadente quando si era semplicemente limitata a fare quello che stavano facendo tutti gli altri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel e Lulù (@team_luluemanuel)

Il popolo del web ha difeso Lulù Selassiè e condannato l’atteggiamento delle due vippone. Manuel Bortuzzo però ha preferito non commentare il tutto, probabilmente per non dare adito ad ulteriori polemiche sulla questione che lo vede protagonista.