Soleil Sorge smascherata in diretta: è successo tutto prima del GF Vip

Soelil Sorge è stata smascherata durante la diretta. La verità è venuta a galla: ecco che cos’è successo prima del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tant’è che si è parlato del suo percorso, e non solo, nel salotto televisivo di Pomeriggio 5.

Questa volta la sua amicizia con Alex Belli non c’entra assolutamente nulla. In quanto a parlare è stato Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani che il pubblico ha avuto modo di poter conoscere proprio all’interno della casa più spiata d’Italia.

Alessandro, nel programma di Barbara d’Urso, ha rivelato di aver conosciuto prima di quest’esperienza l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per motivi lavorativi, rivelando qualcosa di cui non si era mai parlato prima di ora.

Soleil Sorge è stata smascherata a Pomeriggio 5. Sentite un po’ che cosa ha raccontato il fidanzato di Francesca Cipriani a tal proposito.

Alessandro Rossi smaschera Soleil Sorge: la proposta prima del GF Vip

Alessandro Rossi non appartiene al mondo dello spettacolo. Nella vita di tutti i giorni però lavora per i personaggi appartenenti al mondo dello showbiz, in quanto costruisce casa per i vipponi più amati della televisione e della rete.

Proprio a tal proposito è stato contattato da Soleil Sorge, che gli ha chiesto di poter fare uno scambio merci. Ovvero, se lui le avesse regalato i mobili, lei lo avrebbe sponsorizzato sul suo profilo Instagram. Una richiesta più che normale nel campo delle influencer ma che Alessandro, come potete vedere dal video incorporato poco più in basso, ha scelto di non accettare. Ecco per quale motivo:

“Io costruisco le case per i personaggi famosi” ha subito precisato Alessandro Rossi a Pomeriggio 5, spiegando al pubblico del piccolo schermo degli italiani di che cosa si occupa nella vita di tutti i giorni. “Faccio anche ristrutturazioni edili” ha precisato, prima di rivelare lo scambio avuto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Mi aveva chiesto se nella casa nuova dove andava a vivere le facevo uno scambio merci con gli arredamenti. Non ho accettato perché non mi conveniva economicamente“ ha poi concluso, rivelando di trovare la proposta ricevuta decisamente poco vantaggiosa per la sua attività.

Un nuovo retroscena su Soleil Sorge è stato rivelato, ma il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip è ancora lungo, visto che la finale è prevista per marzo.