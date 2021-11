Meghan Markle nella bufera: il gesto che ha sconvolto il web

Meghan Markle di nuovo nella bufera. La Duchessa di Sussex ne ha combinata un’altra. Il web non le ha perdonato un gesto in particolare

Ogni volta che si muove, Meghan Markle rischia di attirare l’attenzione di milioni di persone. Pare quasi che abbia una calamita per i guai. Look stravaganti, vestiti costosissimi, lusso ostentato, dichiarazioni di tipo politico, interviste, lotte a favore dell’ambiente. Ogni volta che apre bocca o fa uno spostamento, ecco che iniziano le polemiche.

Tutto è iniziato quando l’ex attrice statunitense ha deciso, insieme a suo marito Harry, di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. Oggi la coppia vive in una splendida villa a Montecito, in California, precisamente nella Contea di Santa Barbara. L’immobile ha un valore di circa 14 milioni di dollari.

Questo articolo è piaciuto molto ai nostri lettori – Crollo straziante di Eleonora Daniele in diretta: lacrime da brividi

E anche oggi c’è una polemica che riguarda l’ex protagonista della serie tv Suits. Cosa avrà combinato stavolta Meghan? Pare che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso sia stato un semplice caffè. Come può una bevanda far scoppiare una polemica che ha preso piede in Inghilterra e negli Stati Uniti? Scopriamolo insieme!

Ti potrebbe interessare anche – Cosa ti manca nella vita? Scoprilo con il test della fase lunare

Meghan Markle: buono Starbucks in cambio di straordinari. La polemica del web

La Duchessa di Sussex si sarebbe macchiata di un gesto che ha fatto insorgere tutto il web. L’ex stella di Hollywood ha offerto un caffè a tutti coloro che stanno facendo gli straordinari per la campagna a favore del congedo familiare e medico retribuito negli Stati Uniti. Pare che il tema sia molto caro alla moglie del Principe Harry.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’ex attrice statunitense avrebbe regalato ai lavoratori di PL+US un buono Starbucks da 25 euro attraverso l’organizzazione no-profit Archewell. La notizia è stata data su Twitter da Neil Sroka, il direttore della comunicazione del gruppo. Dopo il tweet, c’è stata una forte protesta di tantissimi utenti di questo social network, i quali hanno accusato Meghan di aver fatto un gesto di pietà, sospettando una campagna pubblicitaria alle spalle.

Sullo stesso argomento – Kate Middleton trema: altro che Meghan Markle, ecco la sua rivale!

Molti utenti hanno accusato Meghan Markle di non aver saputo ripagare i lavoratori, considerando troppo misero il buono di 25 euro. È stato necessario l’intervento dello stesso Sroka per far tornare la calma e per placare gli animi di tutti: “La duchessa ha dato a ciascun membro del nostro staff 25 dollari per il caffè. Potrà non significare molto per qualcuno, ma per la nostra squadra è stata una piacevole sorpresa”.