Kate Middleton trema: altro che Meghan Markle, ecco la sua rivale!

Kate Middleton è un membro della Royal Family seguito ed apprezzato dai sudditi e dai fan internazionali, ma lo sarà ancora per molto? Ecco la sorpresa “reale” che le fa tremare la corona in testa.

Kate Middleton e William sono i papabili prossimi governanti una volta che la Sovrana, la Regina Elisabetta II passerà a miglior vita. Seppur ci vorrà ancora molto tempo, dato che la Queen gode di ottima salute, già loro stanno tastando e consolidando il terreno delle loro responsabilità in favore di un aumento del livello di rappresentatività e consenso da parte dei sostenitori. Tra uscite pubbliche e red carpet, per la Middleton accade qualcosa che la fa scendere dal piedistallo.

Kate Middleton è la Reale più chic ed elegante di tutte. Infatti, grazie al suo temperamento e al suo inconfondibile stile, ha sempre dimostrato grande osservanza dei doveri reali, lasciando cadere tutte le critiche fatte sul suo conto a causa del fatto che non è una nobile al 100%.

All’inizio della sua relazione con il Principe William è stata molto contestata proprio per questo, ma adesso si può confermare che queste accuse fanno parte del lontano passato. Il ruolo che ricopre le calza a pennello. Certo c’è da dire che si tratta pur sempre di una persona che come tutti ha dei segreti inconfessabili, i quali hanno sconcertato tutti i fan.

Tra segreti e oneri rispettati, ha consolidato la sua posizione al Windsor Castle, o forse l’ultima arrivata ha da farle temere ciò? Ecco la rivale di Kate.

Kate Middleton affronta la sua rivale reale!

Reale di nome e di fatto la contendente per il trono della più elegante e fascinosa delle papabili Queen. Diciamo che Kate di recente è stata al centro dell’attenzione, perché protagonista di un evento che ha scatenato i tabloid e le riviste di gossip, ma d’altronde non può essere altrimenti per la futura Sovrana più amata. Ecco chi però le mette i bastoni fra le ruote.

L’aria nobile è inconfondibile, perché traspare dal suo sguardo gentile e fermo. Si tratta di un’altra reale facente parte di un casato molto rinomato, quello svedese. E’ la Principessa Sofia Hellqvist, moglie del Principe Carlo Filippo conosciuto nel 2010 ad una serata con amici in comune. Lui è quarto nella linea di successione, ma un reale a tutti gli effetti.

Lo stesso non può dirsi per Sofia, perché più che un’aristocratica di nascita, è stata una modella molto amata e attiva nel mondo dello showbiz, ma dal matrimonio nel 2015, ha cambiato tutto.

In comune con la Middleton, ha le origini non reali, ma anche il fatto di essere riuscita a farsi amare e a rivestire adeguatamente il ruolo datogli. Che sia l’inizio di una competizione per la più fascinosa tra le reali?