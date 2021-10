Kate Middleton incinta? L’ultima uscita della Duchessa svela la verità

Kate Middleton è in dolce attesa, oppure sta decisamente prendendo in giro i sudditi? L’ultimo evento pubblico elimina ogni dubbio.

Kate Middleton è la Duchessa di Cambridge e moglie del futuro Re d’Inghilterra, William. Le novità al Windsor Castle arrivano con forte tempestività, ma alcune volte sono così enigmatiche da mettere i fan in subbuglio per mesi, in attesa di scoprire la verità. Dopo tante ipotesi, ecco il mistero svelato.

Kate Middleton è sempre più al centro dell’attenzione. La Duchessa di Cambridge è molto amata dai sudditi e dai fan sparsi in tutto il mondo, per il suo stile e temperamento. Ultimamente è stata protagonista di numerosi gossip che lasciano presagire la possibilità di una quarta gravidanza.

L’evento che fa suscitare il dubbio è la visita alla Royal Air Force Brize Norton, nel quale non sfugge ai fan un dettaglio che non può passare inosservato.

Tra teorie, complotti, e nuovi litigi che nella Royal Family non mancano mai, ecco svelato l’arcano.

Kate Middleton non ha più segreti: ecco la verità

In seguito alle ultime sconvolgenti confessioni della Middleton che hanno creato delle bufere a palazzo reale, ci sono altre novità. La quasi Queen più in d’Inghilterra, continua a fare stare i sudditi con il fiato sospeso per la possibilità di essere in stato interessante, e di avere in grembo un altro Royal baby. Nessuno pensava che avrebbe realizzato il suo sogno.

Kate è uno spirito libero, anche se non si direbbe, ama lo sport. Ultimamente, ha anche fatto trekking! Riesce così ad accostare questo suo tratto spericolato del carattere all’attitudine regale che ha addosso praticamente da sempre. Però, è proprio a causa di questi ultimi eventi che i dubbi cadono.

Nello specifico, la partita di tennis giocata con la campionessa Emma Raducanu, fresca di trionfo agli US Open in occasione dell’evento celebrativo al National Tennis Centre di Londra, sembra allontanare la possibilità di una quarta gravidanza.

Da Palazzo reale nessuna notizia è trapelata, e neanche Neil Sean corrispondente della Nbc della casa reale si è pronunciato. Sembrerebbe che il famoso numero 5 perfetto per la futura Regina Consorte, cioè il numero ideale dei componenti della famiglia dei suoi sogni, sia più di un pensiero!