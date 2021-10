Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno continuando a conoscersi tra alti e bassi: al Grande Fratello Vip, si pronuncia Aldo Montano.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno portando avanti la propria conoscenza. Durante l’ultima puntata con Alfonso Signorini, Manuel ha ribadito la voglia di portare avanti la conoscenza con Lulù. Desiderio che ha ribadito anche con la Selassiè. Tuttavia, contrariamente a Lulù, Manuel preferisce procedere a piccoli passi e, approfittando del ritorno in casa di Aldo Montano, ha ascoltato i suoi consigli.

Mentre Aldo Montano era in quarantena dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021 per partecipare ad un incontro istituzionale con il Presidente della Repubblica, Manuel e Lulù si sono avvicinati molto scambiandosi un bacio. Il rapporto, poi, si è evoluto. Tuttavia, Lulù continua a chiedere attenzioni che Manuel, per il momento, non si sente ancora di darle. A ral proposito, Aldo ha provato ad aiutarlo dandogli dei consigli.

I consigli di Aldo Montano per Manuel Bortuzzo su Lulù

Mentre il mondo del web si è scagliato contro Lulù Selassiè per aver impedito a Manuel Bortuzzo di dormire con Aldo Montano, quest’ultimo ha dato alcuni consigli a Manuel sul suo rapporto con la Selassiè.

Aldo Montano ha provato ad aiutare Manuel Bortuzzo a vivere serenamente l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e il suo rapporto con Lulù.

“Non fare questo ora, non devi avercela con lei. Il discorso del “non correre, e non fare” va bene, è giusto. Però non è nemmeno il luogo e la situazione adatta. Nascono storie d’amore anche qua dentro, una ce l’abbiamo ben nota, diciamo che io con il mio carattere non sarei propenso a far nascere nulla qua dentro”, ha detto Montano. Infine ha aggiunto: “Fuori hai modo di conoscerla veramente”.

Le parole di Aldo Montano riusciranno ad aiutare Manuel a vivere serenamente il suo rapporto con Lulù?