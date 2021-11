Elisabetta Canalis, la brutta indiscrezione che spaventa i fan

Elisabetta Canalis è uno dei personaggi dello spettacolo più amati, perché è il simbolo per eccellenza delle veline di Striscia la Notizia, ma non solo. La showgirl è cresciuta molto ultimamente, seppur lontana dall’Italia, ha sempre cercato di far ritorno alle sue origini, e l’ultimo evento testimonia ciò. Purtroppo, le cose sono andate diversamente da quanto previsto.

Elisabetta Canalis è il nome della showgirl che si sta facendo spazio tra l’Italia e gli Stati Uniti. Attualmente vive a Los Angeles con il marito e la figlia, il noto chirurgo Brian Perri e la piccola Skyler Eva. Sono una bellissima famiglia, in cui al di là delle difficoltà, regna molto amore. Tra le novità ne salta fuori una che addolora i fan che la sostengono da sempre, i quali non credono ai loro occhi come sia possibile una situazione del genere. Ecco la verità sull’evento più inaspettato.

Elisabetta Canalis torna dopo tanti anni a far parlare di sé. Negli ultimi tempi il suo nome non è stato molto al centro dell’attenzione, o meglio oltre alla sua vecchia relazione con il noto attore di Hollywood George Clooney, dal punto di vista professionale non ha fatto molto. Così, tra una scelta e l’altra, è pronta per tornare a lavorare in Italia, ma qualcosa va storto rispetto ai piani previsti.

Di recente è stata al centro di polemiche, perché i colleghi le si sono scagliati contro, creando una vera e propria bufera che ha fatto riemergere discussioni seppellite e che ancora la turbano.

Le difficoltà esistono per tutti, anche per chi è così famoso ed ammirato, per cui la situazione è ancora più stressante, proprio per l’elevata visibilità. Ecco cosa le spetta.

Elisabetta Canalis, ecco la verità sulla brutta indiscrezione

L’ex velina più famosa di Striscia La Notizia torna più carica di prima! Di recente, è saltata fuori la lite tra lei e la sua ex migliore amica, evento che ha addolorato i fan data la loro secolare amicizia. Sperando che possano chiarire, si augura il meglio alla neo conduttrice che ha appena fatto il suo esordio nel ruolo in questione, ma ecco che l’indiscrezione più temuta arriva e preoccupa molto tutti.

Se credi che per Elisabetta sia tutto più facile grazie alla sua notorietà, ti sbagli! Il mondo dello spettacolo e nello specifico della tv è ricco di insidie per chiunque, anche per chi conosce molto bene le dinamiche televisive e ci lavora già da un po’.

Tutto accade quando conduce il programma su TV8 Vite da copertina. Il format esiste già da parecchio tempo, infatti è stato condotto da conduttrici come Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno e Rosana Cancellieri.

Insomma, si tratta di una trasmissione già bella e avviata, infatti si è rivelata una grande occasione per la Canalis, che purtroppo riceve una pagella negativa. Dopo averla rivista sul piccolo schermo per una sera, come conduttrice de Le Iene insieme a Nicola Savino, ecco che arriva il dispiacere.

Dagospia informa che la sua conduzione non convince i telespettatori, e proprio per questo il programma potrebbe essere cancellato entro dicembre. Nonostante il piccolo fallimento, resta ferma la decisione di vivere nella cara Italia, e ce la metterà tutta per stabilirsi qui.