GF Vip daytime 17/11/21, casa in fiamme: la gieffina smascherata

Al GF Vip 2021, la rivalità tra donne aumenta e la casa va in fiamme: le ultime dinamiche smascherano la gieffina.

Il daytime del GF Vip è tornato in onda con gli strascichi della puntata condotta da Alfonso Signorini mostrando la reazione di Alex Belli e degli altri concorrenti di fronte alle immagini del confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge.



L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sfoga con Alex Belli di cui ammette di non fidarsi totalmente di leui. Soleil comincia ad avere dubbi su Alex e crede che, d’accordo con Delia, stia strumentalizzando la loro amicizia. Alex Belli rigetta l’accusa e difende se stessa. “Non mi è piaciuto il suo intervento, ma non posso metterla al patibolo”, spiega l’attore. Soleil è convinta che Delia abbia organizzato tutto per entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

“Sarà una sua strategia senza il mio consenso”, si difende ancora Belli che si dice convinto che la moglie non abbia alcun interesse ad entrare nella casa come concorrente. Soleil, alla fine, decide di fidarsi tornando, invece, a puntare il dito contro Gianmaria Antinolfi che è stato tra i primi a mettere in dubbio la sincerità di Alex.

Rivalità di fuoco tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni al GF Vip 2021

Spazio, poi, allo scontro tra Manila Nazzaro e Sophie Codegoni per Gianmaria Antinolfi. L’ex Miss Italia, molto amica di Gianmaria, attacca Sophie che ha usato parole forti nei confronti dell’imprenditore napoletano. “Per me è finto. L’ho visto modulare in base a ciò che dicevano gli altri e l’ho visto cercare a tutti i costi una storia d’amore”, spiega l’ex tronista di Uomini e Donne.

Impossibile, poi, non parlare della rivalità tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni che starebbe “rosicando” per l’affetto del pubblico per la Sorge. “Parla come se non ci fossimo e dice che questa settimana potremmo tornare a creare una storia d’amore”, dice Sophie a Gianmaria. “Non ha una sua personalità“, dice Soleil nei confronti di Sophie. Una rivalità infuocata quella tra Soleil e Sophie che Alex Belli proba ad attenuare.