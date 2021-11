GF Vip daytime 16/11/21, il gieffino con le spalle al muro: nessuno gli crede

Al GF Vip il concorrente è finito con le spalle al muro. Nessuno sembra credere alla sua buona fede: ha davvero preso in giro tutti quanti?

Il daytime del GF Vip è tornato dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini. La puntata parte con il botto, mostrando tutta la delusione di Sophie Codegoni.

L’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta delusa dalle nomination ricevute da alcune delle sue compagne di casa, come ad esempio Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Le due però si sono giustificate affermando che ha avuto degli scivoloni nei confronti di Gianmaria Antinolfi. Manila, in particolar modo, l’ha accusata di aver utilizzato espressioni forti nei suoi confronti, mentre la cantante ha ammesso di trovarla poco ragazzina e molto donna vissuta, consigliandole di comportarsi in maniera adeguata per la sua età.

Sophie si è giustificata affermando che sono loro a non voler vedere il suo lato da ragazzina, mentre le due vippone sono convinte che dietro la scusa della giovane età a volte tiri fuori scivoloni imperdonabili, ma attenzione perchè il daytime di oggi non finisce di certo qui.

Alex Belli deluso: i vipponi lo bocciano al GF Vip

Spazio anche a Giucas Casella che, durante il corso della diretta di ieri sera al Grande Fratello Vip e in occasione del suo compleanno, ha ricevuto una bellissima sorpresa. Alfonso Signorini gli ha permesso di incontrare suo figlio James. L’illusionista è rimasto contento della sorpresa ricevuta, rivelando di aver ricevuto il regalo più bello che gli potessero fare.

I due hanno emozionato non solo gli altri concorrente del reality show di canale 5, ma anche tutto il pubblico che da casa ha seguito con estrema attenzione quanto è stato trasmesso. Giucas si è emozionato ed ha emozionato tutti.

Impossibile non parlare del percorso di Alex Belli al Grande Fratello Vip. Tutti iniziano a dubitare della sua sincerità e a quella di Delia Duran, insinuando che stiano sfruttando il tutto soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del programma.

Anche Katia Ricciarelli si è schierata contro Delia Duran, affermando che la sua seconda apparizione nel programma è stata squallida, pur non condividendo l’atteggiamento di Soleil Sorge nei confronti di Alex Belli. Aldo Montano, ma anche tutti gli altri compagni di viaggio, inclusa l’opinionista Adriana Volpe, sembrano pensarla allo stesso modo, ma l’ex stella di Centovetrine si è giustificato affermando di non star recitare ma di essere una persona vera.

Il percorso dell’attore sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno, visto che anche Soleil inizia a dubitare della sua persona.