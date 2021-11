L’ex gieffino racconta la fine dell’amicizia con un concorrente conosciuto nella casa: “Rapporti congelati”, ha spiegato a “Verissimo”

Esattamente come adesso, anche un anno fa il Grande Fratello Vip impazzava. Quella che è stata accolta come un’edizione-culto, per via di un cast molto ricco ed alcuni personaggi che hanno indubbiamente funzionato, ha lasciato sicuramente il segno. Tra le tante cose da ricordare della stagione 2020, la quinta della versione “vip” del reality, c’è sicuramente una grande amicizia nata tra due concorrenti. Un rapporto forte, inizialmente giudicato in modo un po’ equivoco, ma che è proseguito anche fuori della casa e che vedeva i due ragazzi decisamente affiatati.

Sembra passata una vita, ma in realtà è trascorso soltanto un anno. Ciò che per molti doveva essere un’amicizia solida e duratura, in realtà è naufragata miseramente, di fatto concludendosi. La rivelazione, decisamente inaspettata, è arrivata durante la trasmissione “Verissimo”, in onda su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. In studio per l’intervista di rito c’era uno degli ex inquilini, anzi: quello per eccellenza, visto che è stato vincitore indiscusso della scorsa edizione del GF Vip.

I due gieffini avevano un’amicizia quasi morbosa: oggi nemmeno si parlano!

Parliamo ovviamente di Tommaso Zorzi, che per l’occasione si è presentato in studio con il suo omonimo compagno. Con grande sorpresa da parte degli interlocutori, Zorzi ha spiegato che la grande amicizia con Francesco Oppini, anche lui nella casa, è praticamente finita. Rapporti interrotti tra i due in modo totale, anche se da parte dell’influencer resta un grande affetto per il figlio di Alba Parietti. “Non rinnego nulla della nostra amicizia – ha spiegato Zorzi – ma oggi non ho più rapporti con li. Non c’è astio né rancore, ma nemmeno una quotidianità. Non lo sento da questa estate”.

A dirla tutta, due o tre mesi di silenzio non rappresentano una tragedia. E’ normale che tra persone adulte i rapporti di amicizia possono diventare più diradati se non ci sono contesti in comune da condividere. Ma per l’enfatico Tommaso si tratta già di metterci sopra una pietra tombale: evidentemente è successo qualcosa di più, che lui – comunque – si guarda bene dal raccontare. “Ho visto sua mamma Alba, eravamo in uno stesso hotel a Roma a settembre – ha raccontato – ho parlato con lei. Sicuramente lo chiamerò, anche se certe volte le strade si dividono”.