GF Vip, Soleil Sorge gela Alex Belli: “Ho visto cose orribili”

Al GF Vip, dopo la diretta con Alfonso Signorini, Soleil Sorge ha lasciato di stucco Alex Belli. La verità è venuta finalmente a galla.

Al GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge avevano creato un bellissimo rapporto di amicizia. Sfociato forse un po’ oltre visto che i due durante la notte di Halloween si sono dati un bacio che è stato definito dall’ex stella di Centovetrine come un bacio cinematografico, ma la compagna di lui non ha reagito affatto bene.

Così Alfonso Signorini ha pensato di farle incontrare non solo Alex, ma anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che in un primo ha stroncato e poi ha risolto il tutto a tarallucci e vino. Il suo atteggiamento è apparso piuttosto sospetto. Non solo al pubblico del piccolo schermo ma anche all’opinionista Adriana Volpe, che ha insinuato che Delia ed Alex abbiano recitato per tutto il tempo.

Il dubbio però ha sfiorato anche Soleil Sorge, che subito dopo la puntata ha gelato Alex Belli al GF Vip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Alex Belli choc: attacco durissimo nel cuore della notte ad Adriana Volpe

Soleil Sorge dubita di Alex Belli al GF Vip: la confessione dopo la diretta

Soleil Sorge, senza mezzi termini, ha iniziato a sospettare della sincerità di Alex Belli, affermando che durante il corso della sua vita ha visto tantissime persone fare cose orribili pur di avere 5 minuti di gloria. Per questo motivo non se la sente di potersi fidare di lui, iniziando a sospettare che forse i due si siano messi d’accordo prima dell’inizio di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip per avere una maggiore visibilità, lasciando l’ex stella di Centovetrine senza parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tutta colpa di Barbara d’Urso: l’amara verità spiazza tutti al GF Vip

“A me sembra tutto veramente strano. Non me la sento di dirti che mi fido in tutto. Io se permetti metto in dubbio anche te“ ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Ho visto fare cose schifose a tante persone per le telecamere“ ha aggiunto.

“Ho vissuto così tante cose orrende che non posso fidarmi al 100% di te. Meglio mettere in dubbio tutti, anche te. Ci sono persone che per 15 minuti di visibilità arrivano a fare cose impensabili. Non posso dirti di fidarmi ciecamente lo capisci?” ha poi concluso lasciando senza parole Alex, che non si aspettava una confessione del genere da parte sua.

Soleil ad Alex “O è una strategia di merda oppure non si capisce.

Magari non era scontato che fosse così sgabamile perché pensate di essere bravissimi attori”

SOLEIL SÌ, fidati dei tuoi dubbi! #gfvip pic.twitter.com/bt5Dz86pRG — Catia (@catiuz92) November 16, 2021

Soleil Sorge ha gelato Alex Belli subito dopo la diretta, non mandandole di certo a dire.