Uomini e Donne 16/11/21, studio in delirio: Maria ha fatto la scelta giusta

A Uomini e Donne il pubblico in studio ha scatenato il delirio, confermando che la scelta di Maria è stata quella giusta.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una puntata di fuoco. Si parte in tranquillità con Costabile che, d’accordo con Lorella, decide di chiudere la loro conoscenza. I due hanno compreso di essere incompatibili in quanto lui troppo calmo e pacato, mentre lei molto reattiva ed energica.

Biagio però si fa avanti e chiede di poterla corteggiare, lei però rifiuta. In quanto non ci sarebbero i presupposti per una conoscenza. Questo fa scatenare Tina Cipollari che applaude la dama e consiglia al cavaliere di cambiare tattica perché così non ha ricevuto la visibilità che desiderava.

Si passa ad Isabella Ricci ed in studio succede il finimondo, scatenando gli animi di tutti i presenti nel parterre.

Matteo Ranieri “cade nel tranello”: è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Nemmeno il tempo di sedersi, che Gemma Galgani l’attacca. La dama non ha apprezzato l’intervista di Isabella Ricci rilasciata a Uomini e Donne Magazine, in cui parla di lei e Giorgio Manetti, affermando che avrebbe piacere di scambiare qualche chiacchiera con lui e ricevere qualche consiglio su come comportarsi con Gianni Sperti, visto che non fa altro che criticarla.La dama replica, ma la Galgani sbrocca insultandola e dandole della stronz*. Tant’è che Maria De Filippi interviene per farle notare che il linguaggio utilizzato non è proprio dei migliori. Intervengono anche Gianni Sperti e Armando Incarnato contro la Ricci, accusandola di essere falsa e di volersi soltanto sponsorizzare.

Marcello interviene a suo favore e viene accusato dalla Galgani di essere falso. Il cavaliere sbotta. Stufo di essere continuamente accusato di essere falso chiede di portare in studio le prove. Gemma reagisce malissimo e minaccia di tirargli una scarpa. La dama è davvero incontenibile oggi.

Isabella però riesce a prendere la parole e afferma di trovare bizzarro che persone che fanno parte da anni del programma, accusino lei di non volersi creare una storia d’amore. Il pubblico in studio applaude per lei e a Gemma questo non sembra piacere. Dopo di che però torna a parlare con Costabile, chiedendo ancora spiegazioni e passi indietro, ma lui non vuole più saperne di lei. Maria gli chiede di parlare da soli in privato, in modo tale da poter chiedere una volta e per tutte la faccenda. Lui accetta.

In studio però c’è un colpo di scena. Maria fa entrare Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni. La conduttrice lo ha chiamato per fare quattro chiacchiere, ma lui non sa che vogliono proporgli di essere il nuovo tronista.