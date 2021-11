A Uomini e Donne il racconto di una notte di passione e una dichiarazione d’amore che spiazza tutto lo studio.

La puntata di Uomini e Donne inizia con il botto con il confronto tra Ida Platano e Diego Tavano. Il cavaliere racconta di un crollo di Ida nella scorsa puntata di Uomini e Donne a causa di un racconto di Andrea Nicole che aveva raccontato di essersi sentita una delusione per la i propri genitori.

Diego racconta di aver pensato alla storia con Ida e di pensare molto al futuro che vede accanto alla Platano e, di fronte ai dubbi di Ida che preferisce pensare al presente, ha preferito fare un passo indietro non uscendo con lei. La Platano ammette di essere un po’ frenata e di non riuscire a dichiarare tutto ciò che prova.

Diego, però, aggiunge di aver ricevuto da Ida il segno che voleva. Dopo la scelta di Diego di non uscire, la Platano gli ha chiesto di vedersi. Dopo essersi chiariti, tra i due è scoppiata la passione. “Siamo stati insieme e sono felice”, ammette il cavaliere romano. Diego, tuttavia, aggiunge di essere infastidito dai paragoni che Ida fa con altri uomini. “Non ti ho paragonato a nessuno. Quando abbiamo parlato di Armando, parlavamo di look”, risponde la Platano. “Non mi piace essere paragonato ad altri uomini. Io sono innamorato di Ida e non mi devo vergognare”.

“Mi fa sentire bella, riesce a darmi delle cose che nessuno mi ha dato”, afferma Diego che poi chiede ad Ida cosa prova a sua volta. “Io sono più razionale”, risponde la dama che non prova ancora gli stessi sentimenti. Prima di passare al trono classico, Maria De Filippi concede la parola a Costabile che ribadisce di essere incompatibile con Gemma Galgani.

Scoppia la crisi a Uomini e Donne tra Ida Platano e Diego Tavani

Dopo il ballo, Maria De Filippi nota degli sguardi strani tra Ida Platano e Diego Tavani. Il cavaliere ammette di essere stato deluso dalla reazione di Ida quando ha ammesso di essersi innamorato. “Non le ho mai chiesto niente. Le ho semplicemente fatto sentire il mio sentimento. Ho di fronte una donna con un figlio e non mi va di avere una relazione al telefono”, spiega Diego che spiega di voler vivere una relazione vera.

Ida spiega di essere spaventata dai sentimenti di Diego. “Mi ha detto che si sarebbe trasferito da me e dopo due settimane mi sembra presto”, spiega Ida scatenando la dura reazione di Tina Cipollari. “Ti sei sempre lamentata di Riccardo Guarnieri che fuggiva ed ora ti lamenti di un uomo presente e che ti riempie di attenzioni”, sbotta Tina.

Diego, però, si difende spiegando di non avere alcuna intenzione di trasferirsi domani. “Anch’io ho una vita. Ti ho detto semplicemente che se dovessi uscire da qui con te avrei la valigia pronta“, riubatte Diego.

Maria De Filippi, poi, cambia argomento chiamando al centro dello studio Marcello a cui Jessica legge una lettera d’amore. “Voglio vederti brillare”, scrive la dama che fa emozionare, con le sue parole, il cavaliere.

Si passa, poi, al trono classico con l’esterna tra Roberta Ilaria Giusti e Samuele che ha ammesso di essersi innamorato e le apre il cuore parlandole del passato difficile del padre. “Quando sono nato è poi cambiato totalmente”, dice Samuele in esterna. “La voglio come fidanzata, mi fa sentire a casa”, dice in studio Samuele.

Spazio, infine, all’esterna di Andrea Nicole e Ciprian il quale ammette di essere un po’ in crisi perchè non ha voglia di cambiare per nessuno. “Non ti ho chiesto di cambiare”, spiega Andrea Nicole. “Lo so, ma te l’ho detto perchè in passato è capitato”, risponde il corteggiatore chiudendo il discorso.