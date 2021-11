Che tipo di viaggiatore sei? Scoprilo con il test di oggi

Il test di oggi riguarda la tua voglia di viaggiare. Che tipo di viaggiatore sei? In base alla scelta che farai, potrai scoprirlo. Sei pronto?

Il test di oggi riguarda i viaggi. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, ci sono alcune figure. Si tratta di forme geometriche e forme astratte. Quale preferisci? Quale tra queste forme ha attirato la tua attenzione. Le figure sono cinque, scegline una!

Dovrai semplicemente scegliere una di queste cinque opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

Le soluzioni del test

Quadrato: sei un viaggiatore entusiasta. Sei iperattivo, prima di partire sei in continuo movimento per capire cosa mettere in valigia. Viaggi perché non ti piace restare senza far nulla, non hai bisogno di riposo perché sei una persona piena di energia e positività.

Triangolo : sei un viaggiatore sensibile. Ti piace tenere ritmi bassi e goderti ogni momento. Preferisci viaggiare in posti dove la natura domina con i suoi colori e perderti a sognare per ore su un prato. Viaggi per incontrare persone nuove, ma non hai grosse aspettative.

: sei un viaggiatore sensibile. Ti piace tenere ritmi bassi e goderti ogni momento. Preferisci viaggiare in posti dove la natura domina con i suoi colori e perderti a sognare per ore su un prato. Viaggi per incontrare persone nuove, ma non hai grosse aspettative. Cerchio : sei un viaggiatore responsabile. Ti piace cercare un mezzo di trasporto sicuro e collaudato, possibilmente programmando ogni minimo dettaglio del tuo viaggio, per evitare brutte sorprese. In questo modo, forse, non ti godi fino in fondo il tuo viaggio.

: sei un viaggiatore responsabile. Ti piace cercare un mezzo di trasporto sicuro e collaudato, possibilmente programmando ogni minimo dettaglio del tuo viaggio, per evitare brutte sorprese. In questo modo, forse, non ti godi fino in fondo il tuo viaggio. Rettangolo : sei alla ricerca dell’avventura. Ti piace esplorare posti nuovi e sconosciuti, alla ricerca di emozioni nuovi e grossi stimoli. A volte finisci nei guai o metti in pericolo te stesso, ma non ti interessa perché sei amante del brivido e non hai paura di rischiare pur di divertirti con le persone che ami.

: sei alla ricerca dell’avventura. Ti piace esplorare posti nuovi e sconosciuti, alla ricerca di emozioni nuovi e grossi stimoli. A volte finisci nei guai o metti in pericolo te stesso, ma non ti interessa perché sei amante del brivido e non hai paura di rischiare pur di divertirti con le persone che ami. Zig Zag: ami i viaggi comodi, possibilmente in aereo, in modo da arrivare alla meta in tempi brevi. Preferisci viaggiare con poche persone, possibilmente amici fidati. A volte ti fai prendere dall’ansia e non ti godi il viaggio, finendo per rovinare la tua vacanza e quella degli altri.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, quale forma hai scelto? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.