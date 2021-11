Bianca Gascoigne non riesce a trattenere la forte emozione, e le lacrime attraversano il suo viso lasciando il pubblico a casa con l’amaro in bocca. Il dramma che vive da sempre non le lascia scampo, ecco tutti i retroscena in seguito all’ultimo appuntamento in tv.

Bianca Gascoigne è una showgirl britannica famosa nel suo Paese, ma che sta raggiungendo l’apice del successo anche in suolo italiano. La giovane è figlia di personaggi del mondo dello spettacolo inglese, la showgirl Sheryl Gascoigne e il padre adottivo, il calciatore Paul Gascoigne. E’ stata anche fonte di gossip per le sue relazioni e scatti scandalistici, ma al momento sta cercando di migliorare la propria carriera, ottenendo buoni risultati in tv. Ecco l’evento sconcertante che ha fatto sbottare il suo partner, ma che al tempo stesso sensibilizza su una tematica importante.

Bianca Gascoigne è senza dubbio una bellissima ragazza ed una giovane di grande talento per il mondo della televisione. Dimostrazione di ciò la sta dando nel format di danza più seguito di Rai1, Ballando con le Stelle. Qui sta mettendo in scena insieme al suo maestro e compagno, Simone Di Pasquale dei balletti formidabili.

Infatti, è molto apprezzata sia dai giudici che dal pubblico a casa, riscuotendo non poco successo anche nei punteggi ottenuti.

Ciò che però bisogna tenere in considerazione è che si deve andare oltre il personaggio tv, perché si tratta di una persona che vive drammi come chiunque. Infatti, il suo ha sconvolto tutti una volta venuto allo scoperto.

Non è l’unica showgirl a soffrire, di recente una nota showgirl ha confessato il dramma che le ha stravolto la vita, lasciando senza parole il pubblico a casa. Ma le novità non cessano di arrivare.

Tra dolori e drammi, ecco che la confessione shock è sotto gli occhi di tutti, la reazione del partner è inevitabile.

Bianca Gascoigne rivela tutta la verità sul dramma

La vita di ognuno è contraddistinta da grandi difficoltà, e non tutti reagiscono allo stesso modo. Di recente, si è anche molto parlato dei drammi vissuti dai genitori, i quali farebbero qualsiasi cosa per i figli, anche lottare contro tutto e tutti. La showgirl britannica è stata in parte molto fortunata per l’ascesa della propria carriera, perché nonostante sia così giovane è già molto famosa, ma non è tutto oro ciò che luccica. La sua esperienza testimonia questo più di qualsiasi altra cosa, perché soffre di un disturbo sempre più comune, ma che in pochi conoscono davvero.

La neo ballerina di Ballando con le Stelle sta riscuotendo molto successo, sia per la sua bravura, che per la complicità che è riuscita a raggiungere con il proprio partner, Simone di Pasquale. Questi però non riesce a stare zitto dopo le sue ultime affermazioni.

La giovane ha avuto un crollo emotivo a causa del disturbo di cui soffre, e per cui ancora c’è molto pregiudizio da parte delle persone che non ne soffrono. Si tratta di dismorfismo corporeo!

La malattia comporta il fatto che vede un’immagine distorta di sé, perché non si riconosce come la considerano tutti, bella, forte, sexy e capace in quello che fa, ma in tutt’altro modo.

Non si piace affatto perché si vede brutta! Affermazione che sconvolge tutti, data la sua evidente bellezza. Sembra quasi assurdo credere a delle parole del genere, ma è il frutto di una patologia invalidante a tutti gli effetti.

Così, il Simone Di Pasquale è pronto a sostenerla. Queste sono tematiche delicate per cui bisogna avere tatto e competenza, ma anche tanta sensibilità nel capire i problemi del prossimo.

Nonostante le parole di sostegno, la giovane continua a soffrirne perché si tratta di un problema che può essere risolto con tanta pazienza e un percorso psicologico. Infatti, afferma che pure se fosse magrissima, si vedrebbe comunque altri difetti.

Con l’augurio di farcela a superare i suoi traumi piacendosi di più, restiamo aggiornati su come si evolverà la vicenda!