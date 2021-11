Un posto al sole, un clamoroso addio: cambia tutto a Palazzo Palladini?

By

Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 20.45

Come avviene ormai da 20 anni, Un posto al Sole continua ad appassionare milioni di italiani. L’appuntamento di Rai 3 durante (o dopo) la cena è immancabile, con le vicende della famiglia Palladini e non solo che tengono il pubblico incollato allo schermo. Si tratta della prima “soap opera” italiana, ambientata a Napoli e che tratta volentieri anche importanti temi sociali.

La settimana è iniziata con Rossella e Riccardo che stanno facendo di tutto per fermare Mattia, mentre Roberto e Lara si sono coalizzati per manipolare Marina, ma avranno vita dura. Irene, invece, soffre perché ha paura che i genitori possano trascurarla. Andando a quello che accadrà oggi, Michele continuerà a essere molto preoccupato su Chiara, soprattutto per i suoi comportamenti.

Un Posto al Sole: uno spaventoso incidente spiazzerà tutti

Ma sembra anche convincersi, finalmente, di poter tornare in radio. Tuttavia, qualcosa accadrà ancora. Ferri è scatenato e con l’appoggio di Lara vuole manipolare Marina, ma avrà delle difficoltà. Susanna, intanto, tornerà a casa. Picardi potrà tirare un sospiro di sollievo e proverà a riprendere in mano la propria vita dopo molta sofferenza.

Giovedì accadrà qualcosa di incredibile: Irene è convinta che i suoi genitori sono pronti ad abbandonarla, e per questo tenterà la fuga e farà perdere le sue tracce dicendo addio. Ma il peggio arriverà quando Chiara avrà un grave incidente stradale. La ragazza sarà ricoverata d’urgenza in gravi condizioni. Intanto Rossella sarà preoccupata per Ornella e Riccardo, soprattutto perché il dottore ha un carattere veramente difficile.