Miriana Trevisan finisce al centro della polemica: frase impersonabile su Nicola Pisu

Miriana Trevisan è finita al centro della polemica al Grande Fratello Vip. La frase su Nicola Pisu ha indignato il pubblico del web.

Miriana Trevisan, dopo l’uscita di Nicola Pisu dalla casa più spiata d’Italia, sembrerebbe vivere il suo percorso al GF Vip in maniera più serena e questo ha colpito, in maniera inevitabile, il figlio di Patrizia Mirigliani.

Nonostante però lui abbia abbandonato il programma, per volere del pubblico del piccolo schermo, in casa si parla ancora di lui e Katia Ricciarelli nelle scorse ore ha confidato all’ex ragazza di Non è la Rai di essere dispiaciuta per come siano andate le cose. In quanto lui aveva l’aria da cane bastonato.

La Trevisan sembrerebbe non aver gradito la confidenza fatta e ha rivelato un retroscena su Nicola. Retroscena che ha indignato e non poco gli utenti della rete che si subito schiarati contro di lui, trovando ingiusto le frasi pronunciate sul conto del figlio di Patrizia Mirigliani. Lo scivolone di Miriana Trevisan al GF Vip per molti è davvero imperdonabile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip: il gesto di Katia e Manila contro Lulù scatena il web

Nicola Pisu: il retroscena di Miriana Trevisan dopo l’uscita al GF Vip

Miriana Trevisan ha compreso la tristezza espressa da Katia Ricciarelli nei confronti del concorrente, in quanto la cantante si è detta combattuta. In parte concorda con la sua uscita, in parte le spiace perché gli è apparso piuttosto sofferente in quel momento.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha però fatto notare che molti suoi compagni di viaggio condividono il suo pensiero, ma non si sono fatti alcuno scrupolo per mandarlo in nomination e quando la Ricciarelli ha continuato con il suo pensiero, la Trevisan si è lasciato andare ad una confessione di troppo. Confessione che secondo gli utenti della rete sarebbe stata fatta soltanto per difendere alcune sue azioni nei confronti del ragazzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Soleil Sorge smascherata in diretta: è successo tutto prima del GF Vip

Miriana ha confidato a Katia Ricciarelli che Nicola Pisu non prendeva le sue medicine, quelle che i medici che lo seguono gli avevano consigliato di prendere. La confessione della concorrente non è affatto piaciuta agli utenti della rete che si sono subito schiarati contro di lei, trovando le sue parole piuttosto offensive nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani, conoscendo la difficile situazione che ha vissuto.

SENTITE SENTITE COSA DICE LA TREVISAN PER PARARSI IL CULO CON LA RICCIARELLI … STA ACCUSANDO NICOLA DI COSE NON VERE NICOLA È STATO FIN TROPPO EDUCATO CON TUTTI IN QUELLA CASA E LE MEDICINE CARA MIRIANA MI SA CHE LE DEVI PRENDERE TE NON NICOLA .SEMPRE PIÙ SCHIFO #gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/ULEzK8uTJa — FICA SOPHIE FUORI TREVISAN (@turututiti) November 16, 2021

Come reagirà lui di fronte a tutto questo?