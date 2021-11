I trucchi della nonna che cambieranno la vostra vita in casa

I trucchi della nonna sono la soluzione a molti problemi. Se anche tu qualche volta non riesci a sbrigare le faccende per come vorresti, oppure ti piacerebbe fare tutto con maggiore velocità, non perderti questa guida imbattibile!

Con i trucchi della nonna non puoi sbagliarti, il motivo? Le nonne hanno sempre ragione! La saggezza, l’esperienza e il cuore grande sono i tratti che le caratterizzano e le rendono così speciali. Si tratta di metodi facilissimi ed efficaci, utili a far splendere la tua casa! Non ci credi? Ecco qui i 5 trucchi imbattibili che con pochi sforzi ti permetteranno di risolvere in un batter d’occhio le incombenze quotidiane, per avere poi tutto il tempo che ti occorre per dedicarti alle tue passoni! Come si dice? Impara l’arte e mettila da parte!

I trucchi della nonna sono i segreti che spesso vengono tramandati da una generazione all’altra. Il ricordo di qualcosa lasciato in eredità dai propri cari, è sempre fonte di felicità. Tra una tecnica e l’altra, le nonne però ci sanno davvero fare! Crescono con amore i nipoti e regalano affetto e perle di saggezza, mettile in atto!

Avere una casa che brilla non è facile se ci sono tante cose da fare, specialmente quando gli strumenti che utilizzi di solito sembrano non funzionare bene. A volte però, basta fare un po’ di manutenzione per avere anche con dei segreti formidabili delle spugne pulite, perché di solito le butti senza averle prima ripulite!

Con i consigli di Benedetta Rossi abbiamo dei trucchi formidabili, vedrai non te ne pentirai!

I trucchi della nonna, guarda che risultato!

Quando la casa è in ordine, anche i pensieri lo sono! Dalla cucina al bagno ci sono tantissime faccende da sbrigare, e tra tutte dimentichi spesso che bisogna dare la precedenza alle parti più delicate. Non temere, perché c’è la soluzione a tutto, anche nel caso in cui non fai da un po’ la manutenzione, con una tecnica infallibile puoi far splendere il anche tuo parquet! Insomma, pure per il pavimento più ostico c’è rimedio, basta un po’ pazienza. Avere la propria abitazione perfetta non è facile se ci sono tante incombenze quotidiane, ma con i trucchi della nonna vedrai non avrai nulla da temere!

Innanzitutto prima di iniziare dvi sapere una cosa fondamentale: non devi spendere soldi per comprare del materiale costoso o difficile da reperire, sai perché? Il segreto è proprio nell’economicità e semplicità dei prodotti che andrai ad utilizzare!

Il primo trucco, è quello per un bucato profumato, per cui non devono mancare acqua e aceto di vino. Metti in ammollo in acqua tiepida i tuoi capi, dopo metti un bicchiere del prodotto, e lascia agire per mezzoretta, e poi procedi con il solito lavaggio, vedrai che pulito! Sai che puoi anche sostituire l’ammorbidente con l’aceto e avere dei vestiti morbidi?

Il secondo trucco, è a prova di unto, sia per il bagno che per la cucina, ed è quello per sgrassare le superfici senza rovinarle. Ti servono sempre aceto e acqua, ma con l’aggiunta del bicarbonato di sodio. Mescolando i tre prodotti ci sarà una reazione imbattibile che non solo igienizza, ma non danneggia i mobili come i detersivi corrosivi. Applica la miscela e lascia agire, vedrai che oltre allo sporco, anche i cattivi odori andranno via!

Il terzo trucco, ti stupirà più degli altri! Per pulire i pavimenti ti basterà un solo prodotto, che è molto economico e facile da trovare nei negozi: il sapone di Marsiglia! Con questo segreto non avrai nessun problema, aggiungi delle scaglie di sapone a dell’acqua calda, vedrai che non solo pulirai a fondo, ma avrai un risultato perfetto.

Il quarto trucco, ti permetterà di pulire i vetri senza aloni, ti sembra impossibile? Ti sbagli, perché c’è un metodo per non farli creare. Preparate la miscela di acqua e aceto e strappate dei vecchi fogli di giornale, e strofinate. Nessun vetro verrà graffiato, anzi il risultato sarà a prova di qualsiasi macchia di sporco.

Infine, il quinto trucco, è quello per avere un anticalcare naturale, senza usare candeggina o altri prodotti che nel corso del tempo danneggiano le superfici. Usa acqua con bicarbonato, la reazione dei due prodotti è efficace al 100%! Passa sopra la miscela e lascia agire. Tutto sarà pulito e profumato, che aspetti a metterli in atto?