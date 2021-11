Il crollo di Manila Nazzaro: Aldo Montano la consola così

Manila Nazzaro è una delle concorrenti più amate all’interno del Grande Fratello Vip. Saggia, gentile e sempre pronta ad aiutare il prossimo, ma non sempre le cose si mettono per il verso giusto, perché la tristezza arriva per tutti anche per lei. Così, mentre scorrono le lacrime con Aldo Montano accada la scena inaspettata.

Manila Nazzaro è senza dubbio una vippona con il carattere molto forte, e lo sta dimostrando fin dal primo giorno all’interno della casa. Ha sempre affrontato i problemi a muso duro, con coraggio e forza d’animo, ma anche nel suo caso di parla di drammi difficili da tenere rinchiusi in un cassetto. Appunto, questi riemergono e stravolgono il suo umore, con occhi che raccontano un grande dolore. Fortunatamente, tra i concorrenti c’è un’alchimia naturale che fa accadere l’impensabile.

Manila Nazzaro entra a gamba tesa negli anni Duemila, concludendo in bellezza i Novanta, perché è la Miss Italia dell’anno 1999. La Miss inizia il nuovo millennio con un premio in più e con la consapevolezza di entrare nel mondo dello spettacolo con tanta visibilità, quella ottenuta una volta incoronata la più bella d’Italia. Così, passano gli anni, ma con essi si accumulano divorzi e dolori che tutt’oggi non la fanno vivere serena, ecco perché.

All’interno del GF Vip le polemiche non mancano, anche perché quest’anno ormai è certo che sia l’edizione delle discussioni e delle liti. Condizioni confermate anche dall’ultima inaspettata separazione che stravolge le cose per due personaggi, chi l’avrebbe mai detto che questa sarebbe stata la decisione della concorrente? Questo, per via dell’ipocrisia di cui è stata criticata, ha finito per generare un altro scontro che ha acceso gli animi.

Così, tra amore e odio, c’è anche spazio per la tristezza più profonda, e Manila non può nasconderla, il motivo? E’ molto più difficile da spiegare di quanto sembri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip: le parole che nessuno si aspettava arrivano da lei

Manila Nazzaro si lascia andare alle lacrime, ecco perché

La casa più spiata d’Italia ne ha delle belle per i concorrenti. Infatti, il conduttore, Alfonso Signorini, cerca sempre di calmare il fuoco che incendia le discussioni fra i concorrenti, ma spesso non riesce nell’intento. Inoltre per i fan l’eccitazione aumenta perché è trapelata la notizia che ci saranno dei nuovi concorrenti. Questi dopo aver letto i nomi sono letteralmente impazziti nella possibilità di vedere i propri beniamini andare in scena. Tra una news e l’altra però, c’è chi è dentro la casa da più tempo, e sta subendo i primi crolli emotivi. Ecco cos’è successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Grande Fratello Vip 2021, l’annuncio ufficiale che tutti aspettavano: ora è tutto vero

Manila Nazzaro come già detto, è una donna molto forte, per cui vederla piangere destabilizza un po’ tutti. Lei è stata la stessa che ultimamente si è rivolta duramente verso la vippona Lulù dicendole di non piangere, ma ecco che le lacrime arrivano anche per lei.

La tristezza e le emozioni non si possono controllare, per questo dire di smettere di piangere equivale a dare ulteriore sofferenza ad una persona che soffre. Così, dopo aver fatto forza agli altri, si chiude nel proprio guscio, con i pensieri che non le lasciano scampo. Meno male che arriva in soccorso, inaspettatamente, il compagno Aldo Montano.

La gieffina soffre perché sta riflettendo su ciò che è accaduto un anno fa: una brusca interruzione della gravidanza. La notizia l’ha destabilizzata e fatta crollare, perché già sentiva suo il figlio, ma purtroppo queste cose accadono e bisogna andare avanti.

Così, si lascia andare ad una confessione intima, dicendo tutte quelle parole che stava custodendo gelosamente per sé, e che il concorrente Aldo è capace di ascoltare dando sostegno e mani forte alla compagna.

Il vippone ha inaspettatamente compiuto un gesto che pochi si sarebbero aspettati, perché ha rassicurato la Nazzaro, dimostrando una sensibilità per la tematica molto profonda. Così, le è stato accanto proprio come un vero amico.