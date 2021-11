Can Yaman, altro che Diletta Leotta: Chi sgancia la bomba, ecco con chi è stato beccato

Can Yaman ha ufficialmente dimenticato Diletta Leotta. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l’ha beccato proprio con Lei!

Can Yaman è uno degli attori più amati dal pubblico del piccolo schermo nostrano. Riuscendo ad entrare nei cuori di milioni di telespettatori non solo per le sue doti artistiche, ma anche per il suo fascino che non passa di certo inosservato.

Durante la scorsa estate, il bell’attore turco è stato uno dei protagonisti indiscussi della cronaca rosa in quanto non si è fatto altro che parlare della sua relazione con Diletta Leotta, ormai giunta al capolinea. Nonostante i due non abbiano mai spiegato il motivo di tale allontanamento, ormai sono sono più distanti che mai ed intenzionati e voler riprendere la propria strada.

Nelle scorse ore proprio Can è stato baccato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in compagnia di un’ex Miss Italia che sembrerebbe essere proprio la sua nuova fiamma: Can Yaman ha trovato l’amore dopo Diletta Leotta?

Can Yaman beccato con l’ex Miss Italia: tra i due è amore?

Can Yaman nelle scorse ore è stato immortalato sul settimanale Chi in compagnia di quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma. Lei non è affatto un volto nuovo al pubblico della rete, in quanto ha trovato il successo partecipando anni fa a Miss Italia, riuscendo anche a conquistare il titolo della ragazza più bella del nostro paese.

Certo, le foto non li immortalano mentre ci sono baci appassionati e coccole sfrenate, ma la vicinanza tra i due lascia andare qualche sospetto che non ci sia soltanto dell’amicizia tra loro. Anche perché sembrerebbero essere stati molto attenti, purtroppo senza successo visto che i paparazzi li hanno subito riconosciuti, a camuffarsi.

“C’è sempre più intesa tra l’ex miss Italia e il divo turco, partner nella fiction ‘viola come il mare'” è possibile leggere nel post pubblicato dall’account del settimanale. “Ora il feeling però è uscito dai confini del set e sembra vivere di vita propria” ha aggiunto, ricordando che i due hanno avuto una recente esperienza sul set. “Al punto che a Roma avrebbero trascorso due notti nella stessa casa…” prosegue, lasciando ampio spazio all’immaginazione sul significato di queste poche e semplici parole ma che vanno dritte al punto. “Secondo voi si sono visti solo in amicizia o c’è qualcosa di più? conclude in maniera retorica.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono una nuova coppia? Almeno per il momento da parte dei diretti interessati tutto sembra tacere.