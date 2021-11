Angelica e Patrick Donati, figli Milly Carlucci: una vita diversa da quella della mamma

Angelica e Patrick Donati sono i due figli di Milly Carlucci. Li hai mai visti? Hanno scelto una strada diversa da quella della loro mamma.

Angelica e Patrick Donati sono conosciuti al pubblico del piccolo schermo per essere i figli di Milly Carlucci, una delle conduttrici più amate dalla tv. Basti pensare, infatti, che durante il corso della sua carriera ha condotto numerosi programmi di successo e da anni ormai è al timone di Ballando con le stelle, che fin dalla prima edizione ha subito imporsi come uno dei programmi di punta della Rai, collezionando veri e propri ascolti record e l’ultima edizione non è di certo da meno.

La conduttrice ama parlare tantissimo del suo lavoro, ma poco per quanto riguarda la sfera privata della sua vita. La curiosità del pubblico purtroppo c’è ed è anche tanta di conoscere com’è la presentatrice al di fuori delle telecamere. Milly, fuori dal lavoro, è una mamma orgogliosa dei suoi figli che hanno scelto una strada completamente differente dalla sua. Ecco chi sono Patrick e Angelica Donati, i figli di Milly Carlucci.

Patrick e Angelica Donati: chi sono i figli di Milly Carlucci

Patrick Donati e sua sorella Angelica hanno scelto strade completamente diverse rispetto a quella che ha intrapreso sua madre. I due, infatti, non fanno parte del mondo dello spettacolo e di rado, se non mai, si vedono sul piccolo schermo degli italiani, ma di che cosa si occupano i due?

Patrick è l’ultimo dei figli, il più giovane, ed oggi ha 28 anni ed è riuscito a laurearsi, con tanto impegno, dedizione e sacrificio, con il massimo dei voti. Dopo il suo percorso di studi all’Università ha scelto di conseguire un Master in strategia e innovazione della ambito finanziario ed economico ed attualmente lavora in un’impresa multinazionale anglosassone.

Angelica Donati, invece, è la primogenita di Milly Carlucci e di suo marito. E’ nata nel 1985 in America ed oggi vive e lavora in Inghilterra, proprio come suo fratello. Anche lei si è laureata a pieni voti ed ha studiato presso l’Università di Oxford.

Nonostante viva in Uk, Angelica viaggia spesso per lavoro. In quanto per metà anno si trova nel bel paese per supervisionare le aziende che dirige e per lavorare al Consiglio dei Giovani costruttori di Confindustria. Ma non solo Italia, la figlia di Milly Carlucci viaggia molto spesso anche negli Stati Uniti, luogo in cui è nata.

La conduttrice di Ballando con le stelle è fiera più che mai dei suoi due figli, che hanno scelto strade completamente differenti dalla sua.