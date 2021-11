Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: addio alla tv? Lei svela tutto

Addio alla tv per Alessia Marcuzzi? La vip rompe il silenzio e svela tutto

Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva, attrice e imprenditrice. Negli ultimi anni, abbiamo visto sempre meno la showgirl sul piccolo schermo.

Ha lasciato la conduzione de L’isola dei famosi a Ilary Blasi, appare in tre puntate di Amici come giudice al posto di Loredana Bertè e conduce la nona edizione di Temptation Island.

Fino ad arrivare al 20 giugno di questo anno, in cui Alessia Marcuzzi annuncia di lasciare la propria azienda Mediaset dopo ventisei anni di carriera.

La domanda sorge spontanea: a cosa si sta dedicando adesso la showgirl? Quando tornerà in televisione?

Scopriamolo insieme

Alessia Marcuzzi addio alla tv? La showgirl rompe il silenzio

Da mesi Alessia Marcuzzi manca in televisione, ma si parla di nuove occasioni lavorative.

Il tempo passa e la showgirl è sempre più lontana dal mondo dello spettacolo.

Durante un ask, però, un follower fa una domanda spiazzante ad Alessia e lei ha deciso di rompere il silenzio spiegando le sue scelte lavorative.

“Quando ti rivedremo in tv? Ci manchi” domanda un fan attento.

La Marcuzzi risponde prontamente: “Anche voi m mancate un sacco. Tornerò quando sarò pronta“.

La showgirl sta attendendo un progetto valido per lei; finché non lo troverà, lei non tornerà.

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset fioccano proposte: la scelta della conduttrice

Alessia ha scelto di salutare la Mediaset proprio per mancanza di stimoli. La conduttrice non era convinta delle proposte dell’azienda e ha preferito lasciare la rete piuttosto che buttarsi in qualcosa di visto e rivisto.

La sua scelta ha sconvolto i fan e il pubblico a lei vicino.

Di sicuro, la showgirl non sta con le mani in mano. Infatti, Alessia negli ultimi anni ha intrapreso la carriera da imprenditrice e sta avendo molto successo.

La Marcuzzi è a capo di ben due società: Marks & Angels e Luce Beauty.

Il primo è un marchio di borse artigianali e Alessia è anche una delle testimonial dell’azienda. La seconda società è di cosmetici: sono tutti prodotti creati con una percentuale elevata di ingredienti di origine naturali, sopra il 98% e non sono testati sugli animali.

Leggi anche –> Alessia Marcuzzi, ieri e oggi: l’incredibile trasformazione della bellissima conduttrice

Alessia crede fermamente in questi due progetti e negli ultimi mesi si sta dedicando perlopiù a queste due società.

Inoltre, la conduttrice ha il suo sito La Pinella, dove fornisce consigli di moda, viaggi e bellezza.