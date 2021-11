Ex Uomini e Donne amatissima: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

Ex concorrente di Uomini e Donne è al centro dell’attenzione, il motivo? Sono trascorsi molti anni dall’ultima apparizione al dating show più seguito e chiacchierato di Canale 5, ma le news non sono finite. Ecco come si presenta oggi e cos’è cambiato.

Tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne ce ne sono alcuni che nonostante gli anni che passano, sono sempre al centro dello scoop. Questo accade quando i personaggi in questione riescono a coinvolgere emotivamente i telespettatori, i quali poi interessandosi alla vicende non si perdono un solo appuntamento. Il salotto più discusso dei pomeriggi di Mediaset torna alla carica con delle novità incredibili. L’amata concorrente ha stravolto tutto!

Gli ex beniamini di Uomini e Donne vengono ricordati con nostalgia dai fedelissimi fan. Questo è inevitabile se ci si appassiona al loro percorso nel programma, ma anche per le storie che questi condividono con il pubblico. Senza filtri e misteri, si mostrano così per come sono, ed è proprio per questo essere veri che riscuotono così tanto successo.

Le relazioni che nascono all’interno del dating show sono fonte di litigi e confronti continui, specialmente se avvengono dei fatti che possono influenzare particolarmente le dinamiche degli eventi. E’ il caso della confessione che spezza il cuore in studio, infatti la reazione del pubblico è molto sentita.

Tra una vicenda e l’altra, non può mancare il colpo di scena! L’ultima news ha a che fare con una protagonista molto amata, e che oggi è cambiata del tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma Uomini e Donne: struggente racconto

Ex protagonista di Uomini e Donne, ecco com’è oggi!

L’amore è il sentimento più potente che ci sia, ma anche il più complicato! Infatti, sono dietro l’angolo le pene del cuore per chi soffre nel non trovare l’anima gemella. E’ il caso dell’ultima delusione agghiacciante per Gemma Galgani, la dama torinese troverà mai la serenità? Sono in molti a chiederselo, ma c’è speranza! Lo testimonia l’ex concorrente che nel programma non aveva trovato l’amore, ma che adesso a distanza di anni si è decisamente rifatta con gli interessi! Il motivo? E’ davvero felice!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, Gemma Galgani assente: il motivo preoccupa i fan

Correvano i primi anni Duemila, nello specifico era il 2005, quando la protagonista di oggi si è fatta conoscere per la sua semplicità e simpatia. Si tratta dell’ex corteggiatrice e poi tronista, Paola Frizziero!

La concorrente infatti, inizia il suo percorso corteggiando il bel tronista Salvatore Angelucci, ma non è riuscita nell’intento perché non è stata scelta dallo stesso. In seguito, partecipa alla trasmissione nelle vesti di tronista, ma anche qui dopo averci provato, non riesce ad ottenere i risultati sperati.

Allora, decide di cambiare tutto. Come? Innanzitutto, dicendo addio al mondo dello spettacolo televisivo, infatti non ha più partecipato ad altri programmi, né si è fatta più rivedere sui social, ma c’è un motivo.

Ha trovato la felicità migliorando sé stessa, e poi soltanto in seguito ha trovato l’amore con il suo attuale marito, una persona comune. Riesce anche a coronare il sogno di diventare mamma!

Così, dalle sconfitte passate, è riuscita a trovare la felicità nella semplicità della vita, lontana dai flash dei paparazzi, ma vicina ai cuori di chi ama.