Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: la verità di Lorenzo Amoruso

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié fanno parlare molto sia dentro che fuori la Casa del GF. A dire la sua è stato anche Lorenzo Amoruso

Tra i due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, ci sono sicuramente Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. È innegabile, ormai, che la “Princess” si è innamorata del bel nuotatore. Da parte sua c’è un affetto innegabilmente corrisposto, ma con ogni probabilità non si può parlare di un sentimento vero e proprio. I due si rincorrono tra alti e bassi ormai da molto tempo, con la ragazza praticamente sempre a rincorrere Manuel, che tuttavia la tratta sempre con affetto.

Sulla questione, che in un modo o nell’altro appassiona i telespettatori, si è espresso anche l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che spesso commenta ciò che accade nella casa in qualità di compagno di Manila Nazzaro, anche lei nella casa. Amoruso è attento osservatore di ciò che accade nella casa e ha detto attraverso una storia su Instagram. In realtà, Lorenzo ha risposto a delle domande del pubblico.

Grande Fratello Vip, Amoruso ha una teoria per spiegare il rapporto tra Manuel e Lulù

Lui non si è tirato indietro nel rispondere in modo esaustivo: “Lulù mi sembra una ragazza molto gentile e dolce. Ha avuto dei momenti difficili nella sua vita, e questo l’ha segnata in maniera profonda. Premesso ciò dico che non può soffocare di attenzioni una persona che non è ancora fuori dal tunnel”. Il compagno di Manila Nazzaro ha risposto anche a una domanda sul possibile rapporto tra loro due: “Non è facile stare con Manuel, perché credo sia ancora nella difficile e lunga fase di accettazione del suo stato fisico e mentale. Per lui è un percorso lungo e complicato. Io credo che se non si è adeguatamente preparati sia meglio non avvicinarsi troppo, togliendogli lo spazio necessario”.

Intanto, tra i due nella casa prosegue quella che è sicuramente una bella amicizia. Anche se, come correttamente evidenzia Amoruso, spesso lui chiede di avere i suoi spazi, finendo con l’allontanare un po’ Lucrezia, la quale ci resta male. Ma questi atteggiamenti non sono contro la ragazza, anche se si fa fatica a ipotizzare che Manuel Bortuzzo possa davvero innamorarsi di Lulù Selassié.