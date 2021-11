GF Vip, Adriana Volpe con le spalle al muro: Delia Duran mette a tacere tutti

Al GF Vip Adriana Volpe ha stroncato il matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran, ma lei ha messo a tacere tutti dopo la diretta.

Al GF Vip, durante la diretta di lunedì scorso, Adriana Volpe ha sbugiardato Alex Belli affermando che il suo matrimonio con Delia Duran non ha alcun valore né giuridico e né religioso, considerando che deve ancora ottenere il divorzio dalla sua prima moglie.

La bella modella però, proprio come il suo compagno, non ha affatto reagito bene di fronte a queste parole e ai microfoni di Novella 2000 ha voluto rispondere per le rime non solo all’opinionista di Alfonso Signorini ma anche a chiunque non crede nella sua unione con l’ex stella di Centovetrine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manuel Bortuzzo cammina al GF Vip: il gesto di Katia e Manila contro Lulù scatena il web

Delia Duran rompe il silenzio dopo il GF Vip: la verità sul matrimonio con Alex Belli

Delia Duran si è difesa delle critiche ricevute negli scorsi giorni, affermando che il suo matrimonio è valido e che non è una firma a stabilire il loro amore. La compagna di Alex Belli ci tiene a precisare che se un futuro vorranno sposarsi anche in maniera ufficiale non avranno problemi a farlo, ma che di certo non lo faranno per business come invece hanno sospettato le ex di lui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il crollo di Manila Nazzaro: Aldo Montano la consola così

“Queste sono solo cattiverie gratuite“ ha tuonato la modella, durante il corso dell’intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Alessi. “Alex e io abbiamo festeggiato il compromesso d’amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile” ha spiegato, rompendo il silenzio su questo argomento per la prima volta.

“Lo abbiamo mostrato anche in tv, a Pomeriggio 5, con Barbara D’Urso. Poi se un domani vorremmo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo. Del nostro passato non ci interessa più nulla“ ha aggiunto, riferendosi alle ex di Alex Belli che ultimamente lo hanno stroncato al Grande Fratello Vip.

“Quello che non mi spiego è che non appena mio marito è tornato in tv, in una trasmissione importante come il Grande Fratello Vip, sono spuntate fuori le sue ex Mila Suarez e Katarina Raniakova per dire la loro sul comportamento di Alex con Soleil” ha poi ripreso il discorso, non mandandole di certo a dire. “Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso” ha tuonato. “Questo è un problema tra Alex e me, che non riguarda loro. Mi auguro di essere stata chiara” ha poi concluso, nella speranza di aver chiarito tutto punto per punto.