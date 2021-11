Il risotto fatto in casa è senza dubbio una prelibatezza per chi ama il buon cibo e avere la compagnia degli amici e dei propri cari. E’ un’ottima scelta, ma ciò che però a volte sfugge, è un piccolo dettaglio: esageri con il sale! Questo può accadere perché dimentichi di averlo già messo, ma soprattutto perché è un piatto che anche uno chef può sbagliare. Non temere, ho il rimedio per te.

Il risotto è un primo piatto conosciuto in tutto il mondo, ed è tipico della cultura culinaria italiana. Ciò che più lo caratterizza è la fantasia! Perché puoi sbizzarrirti nel mettere insieme gli ingredienti, e per così creare una ricetta unica, ma non solo. Puoi riprodurre anche i classici come quello ai frutti di mare, allo zafferano, o ai funghi! Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. Esiste però un piccolo problema comune a tutte le preparazioni in questione. Si tratta di saper bilanciare gli ingredienti, specialmente quello che dona più sapidità ai piatti: il sale! Ecco cosa fare se ne metti troppo.

Il risotto è il primo piatto degli chef, ma anche delle nonne la domenica! A chi non piace stare in compagnia e consumare un piatto così delicato ma con il gusto inconfondibile? Chiare sono le sue origini, tanto che il nome del piatto è legato al compositore Giuseppe Verdi, il quale nel 1889 affermò in una lettera ad un amico di penna, che la propria moglie lo preparava benissimo!

Quindi tra storia e cucina c’è un fortissimo legame! La tecnica utilizzata è stata migliorata nel corso del tempo, specialmente se utilizzi dei trucchetti di base per il tuo risotto perfetto, non sbaglierai un colpo!

Così, prendi in mano i tuoi utensili da cucina e metti in pratica questa guida che fa al caso tuo!

Il risotto perfetto esiste, ecco come rimediare se salato!

Se pensi che il primo piatto non basti, puoi sbizzarrirti con in secondi! Sai quanto sono apprezzate le scaloppine con dei trucchetti infallibili? Puoi associare queste due ricette, ma puoi anche mettere in atto le tue doti culinarie per fare solo il primo. Fidati, se seguirai questi consigli, basterà la prima portata a fare leccare i baffi ai tuoi ospiti e a rendere indimenticabile il tuo risotto!

Se ti è scappata la saliera dalle mani, non temere, perché ci sono delle soluzioni che rendono il tuo primo piatto a prova di errore, ma soprattutto di mal di pancia! Al di là del dolore di stomaco, ricorda di non eccedere mai con il sale, perché è un alimento fondamentale nella dieta di ognuno, ma in piccole dosi, altrimenti recheresti un gravissimo danno alla tua salute!

Innanzitutto, sappi che se ne hai messo troppo puoi optare non per una, bensì per quattro soluzioni!

La prima è quella di aggiungere del succo di limone, ti basterà qualche goccia per bilanciare tutto a conferire la giusta sapidità, ma se preferisci usare una tecnica che richiede meno esperienza, puoi anche decidere di aggiungere maggiori quantità di prodotto.

Se si tratta di una ricetta a base di verdure, puoi metterne di più, come nel caso delle zucchine che assorbono il sale, oppure metti più riso.

Infine, l’ultima, ma non meno importante soluzione, è quella di aggiungere acqua! Ricorda però di assaggiare passaggio per passaggio, in questo modo non farai nessun errore, e il tuo piatto sarà perfetto!