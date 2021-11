Svelato il cachet di Manuel Bortuzzo al GF Vip: cifra da capogiro!

Manuel Bortuzzo quanto guadagna al Grande Fratello Vip? In rete sono trapelati i suoi presunti guadagni e sono cifre da capogiro!

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. In molti, in maniera inevitabile, si sono affezionati a lui per la sua educazione e gentilezza, ma anche per la sua toccante storia e per la conoscenza, tra alti e bassi, con la Principessa Lulù Selassiè.

Nonostante ciò, inutile negarlo, c’è una certa curiosità da parte degli utenti della rete di voler conoscere quanto guadagnano i vipponi durante il corso della loro permanenza nella casa più spiata d’Italia. In molti pensano si guadagnino cifre folli, mentre Alfonso Signorini ha rivelato in più occasioni che non ci sono più oggi giorno i cachet di una volta, ma la curiosità resta ancora molto viva e non accenna a diminuire.

A soddisfare questa brama di gossip ci ha parlato il portale Tvzap, che ha rivelato in anteprima quello che sembrerebbe essere il cachet di Manuel Bortuzzo al GF Vip e preparatevi perché sono cifre da capogiro, che difficilmente una persona con un guadagno nella media riuscirebbe a portarsi a casa.

Il cachet di Manuel Bortuzzo al GF Vip: guadagni da far girare la testa

Il portale ha rivelato cifre molto precise sulla permanenza di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip. Ovviamente, è bene precisare, che questo non corrisponde anche a tutti gli altri guadagni dei concorrenti. In quanto ogni personaggio viene pagato in base alla popolarità avuta durante la sua carriera.

E’ comprensibile, dunque, che personaggi dal calibro di Katia Ricciarelli percepiscano un cachet più alto rispetto ad esempio a Tommaso Eletti, che ha debuttato qualche mese fa sul piccolo schermo degli italiani grazie alla sua partecipazione a Temptation Island in coppia con la sua ex fidanzata Valentina Nulli, ma vediamo che cosa rivela il portale sui guadagni di Manuel e a quanto ammonterebbe la cifra che si porterebbe a casa qualora dovesse arrivare in finale.

“Stando a delle indiscrezioni, Manuel Bortuzzo guadagnerebbe 5.000 euro a settimana“ rivela il portale, comunicando per la prima volta la cifra percepita dal nuotatore durante il corso della sua persona permanenza nella casa più spiata d’Italia andando poi maggiormente nel dettaglio.

“715 euro al giorno e 2500 euro a puntata“ aggiunge, rivelando poi a quanto ammonterebbe la cifra che si sarebbe guadagnato dal suo ingresso fino ad oggi. “Finora, quindi, avrebbe guadagnato circa 40.000 euro e in caso di un posto sul podio finale potrebbe guadagnare invece tra i 75 e i 25 mila euro“ conclude.