Alfonso Signorini Sgancia la bomba sul Grande Fratello Vip? In Casa arriva proprio lei!

Alfonso Signorini ha una grande ambizione per il Grande Fratello Vip 6: registrare l’edizione più lunga di sempre.

Quest’anno il reality doveva terminare a metà dicembre, ma è stato richiesto dalla produzione di allungare il programma fino a metà marzo.

Questo vuol dire che ci saranno dei nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia e tra i tanti nomi scelti troviamo proprio lei!

Vediamo di chi si tratta

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini vuole Vera Gemma nella Casa

Essendo che la sesta edizione del Grande Fratello Vip andrà avanti fino a metà marzo, il conduttore Alfonso Signorini sta chiedendo a nuovi personaggi famosi di entrare nella Casa.

Tra le sue scelte troviamo l’attrice e figlia d’arte di Giuliano, Vera Gemma, nonché ex naufraga dell’ultima edizione de L’isola dei famosi.

A riferire la notizia ci pensa Dagospia tramite la sua pagina web.

“Come Dagonanticpato, l’edizione in corso del Grande Fratello Vip sarà allungata ed entreranno nella Casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti. Chi farà il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini?” scrive la pagina di gossip.

Leggi anche –> Alex Belli ammette tutto: clamorosa svolta al Grande Fratello Vip

“Stando alle nostre fonti sarebbe quasi fatta per l’attrice Vera Gemma, figlia dell’amatissimo Giuliano. Non solo, possiamo confermare le presenze già accennate da TvBlog, di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino in cui ingresso dovrebbe avvenire lunedì 22 novembre. Sarebbe fatta anche per Nathalie Caldonazzo, già concorrente di Temptation Island Vip” rivela Dagospia.

La cosa più divertente è che il Grande Fratello Vip si sta muovendo per far entrare nuovi concorrenti nella Casa, ma i gieffini in gara non sanno ancora che la finale del reality è stata posticipata.

Proprio qualche sera fa, Lulù Selassiè e Sophie Codegoni parlavano della conclusione del programma e non hanno minimamente pensato all’allungamento del format.

Considerano il fatto che l’hanno scorso c’era una situazione d’emergenza mondiale e che il prolungamento del programma è servito per tenere compagnia alle persone in quarantena, ma quest’anno non sembra che ce ne sia bisogno.

Leggi anche –> Terremoto al Grande Fratello Vip: Signorini via? Spunta Lei!

La ex tronista di Uomini e Donne parla con Lulù della finale del Grande Fratello Vip del 13 dicembre e dell’ingresso di nuovi concorrenti: “Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. Ormai altri gieffini non entreranno più. Concorrenti nuovi non entrano, sapevo che c’erano persone in ballo, amici di amici di amici. Però dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre. Dai è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese“.

Nessuno dei concorrenti sospetta nulla e Sophie continua a rivelare il suo pensiero: “Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco. Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito all’inizio“.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip 2021, nuovi concorrenti in arrivo: nomi bomba

Lulù risponde: “Sì, anche io sapevo che doveva entrare qualcuno, però ormai è tardi. Ci sta che facciano venire la Venier a salutare Giucas, sarebbe bello. Comunque può essere che finisca a dicembre come doveva“.

Nella Casa tutti sanno che il programma finirà prima di Capodanno.

Alfonso Signorini ha ufficializzato la notizia dell’allungamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip durante una puntata settimanale, ma in Casa non sanno ancora nulla. Molto probabilmente venerdì verrà riferito agli inquilini.

Comunque, manca ancora la conferma ufficiale da parte della produzione su chi entrerà dalla porta rossa nei prossimi mesi