Katia Ricciarelli è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e, nonostante i 75 anni, dà del filo da torcere agli altri concorrenti

Katia Ricciarelli è una delle donne più popolari in Italia. Da decenni sulla cresta dell’onda, è famosa sia per essere stata un’importante cantante lirica, ma anche perché è stata la moglie di Pippo Baudo (una delle prime celebri coppie vip della storia) ma anche un’attrice. Soprattutto quando è entrata in un’età non più da ragazzina ha mostrato un lato molto umano e schietto, brillando per la sua schiettezza e la genuinità unita alla simpatia che ha sempre avuto.

Autoironica e che non si prende troppo sul serio, oggi la Ricciarelli è senza dubbio una delle protagoniste più importanti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Oggi ha 75 anni, e la sua carriera è iniziata presto, quando era ancora giovane. Si fece conoscere negli anni ’60, ma divenne famosa qualche anno dopo, quando debuttò negli anni ’70 come soprano. Divenne molto popolare quando nel 1986 sposò Pippo Baudo.

I due hanno avuto un lungo matrimonio, fino al divorzio annunciato nel 2004 e sancito ufficialmente nel 2007. Da allora Katia è risultata single, dedicandosi soltanto ai nipoti e alla famiglia. Eppure si diverte molto in tv. E’ nata nel 1946 a Rovigo, all’anagrafe il suo vero nome è Catiuscia Maria Stella Ricciarelli. Anche oggi, nonostante un’età decisamente da nonna, Katia appare giovanile e affascinante.

Ha praticamente lo stesso fascino di una volta, quello di donna in carne, bionda e dallo sguardo dolce unito ai color chiari. Ciò che colpisce è la sua pettinatura, praticamente uguale a quando aveva 50 anni. Allo stesso modo, le sue forme decisamente curvy erano anche allora ben presenti. Anche per questo ci appare come una donna genuina e gradevole, sia per il carattere che per come si presenta.