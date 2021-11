Incidente pauroso per Antonino Spinalbese: ecco la reazione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez e Antonino Spinabese sono diventati genitori da quattro mesi della piccola Luna Marì.

Sembravano una famiglia perfetta e in armonia, ma sembra che la storia d’amore sia già finita.

Nelle ultime ore, l’hair-stylist ha affrontato un momento pauroso e Belen ha reagito in un modo sorprendente.

Vediamo cosa è successo

Paura per Antonino Spinalbese: la reazione di Belen Rodriguez lascia tutti senza parole

Antonino Spinalbese è stato il protagonista di un brutto episodio.

L’hair-stylist è stato ricoverato in ospedale d’urgenza.

A dare la notizia è proprio lui che, attraverso il so profilo Instagram, ha postato due storie.

La prima immagine immortale il vetro frontale della macchina distrutto e la seconda rappresenta una foto dell’ospedale dove si trova con un primo piano del suo arto con la flebo.

La dinamica dell’incidente rimane ancora ignota e quindi non si sa se Antonino è stato vittima di un impatto fortuito o di un atto volontario.

Ma Belen Rodriguez, nonché madre della loro figlia, come ha reagito?

Oltre alla macchina, qualcosa si è rotto tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Negli ultimi mesi, si sentono sempre più voci che parlano della crisi tra Belen e Antonino.

Sappiamo che la coppia non vive più sotto lo stesso tetto e gli unici contatti che hanno sono per accordarsi su chi tiene Luna Marì.

Sembrava che la coppia avesse superato la crisi decidendo ci andare a fare un weekend “riparatore” a Parigi, ma non si è risolto nulla, ma anzi, i dubbi sono diventati certezze.

Dopo il viaggio, Spinalbese è tornato dalla sua famiglia a La Spezia, mentre la modella è stata in Sicilia a scattare delle foto per un servizio fotografico, per poi tornare a Milano.

Belen sta vivendo una vita tranquilla: lavoro, famiglia e tante coccole per Luna Marì.

Strano che l’argentina non abbia trovato nemmeno un minuto per scrivere al padre di sua figlia dopo l’incidente.

Come riferisce il mago di gossip Investigatore Social, la modella non ha scritto nemmeno un messaggio all’ormai ex fidanzato.

Sempre più fan si domandano cosa possa aver fatto scaturire tanta cattiveria da farli allontanare così tanto, ma ancora non è dato saperlo ufficialmente dalla coppia.

Il fatto che Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non stiano più insieme è evidente, ma i motivi non sono ancora stati resi noti.

Nonostante la paura per l’hair-stylist, la modella non ha mosso nemmeno un dito e non gli è stata accanto. Non ha avuto alcuna reazione