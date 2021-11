Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ci ripensa: ritorno di fiamma con Luù?

Al Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo sembrerebbe averci ripensato sulla sua conoscenza con Lulù Selassiè: è di nuovo amore tra loro?

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Questa al centro del gossip si trova Manuel Bortuzzo e la sua conoscenza Lulù Selassiè.

Tra i due c’è stata subito una grande alchimia, ma poi hanno finito con l’allontanarsi non appena lei ha iniziato ad avere un atteggiamento un po’ morboso nei suoi confronti e per questo motivo ha scelto di allontanarla ed interrompere il tutto. Qualche tempo dopo però ci ha ripensato e, dopo aver ricevuto una lettera da parte di sua mamma, Manuel dopo essersi riavvicinato l’ha allontanata di nuovo affermando non riuscire a tollerare il suo atteggiamento appressivo.

Nelle scorse ore però qualcosa sembrerebbe essere cambiato, di nuovo. In quanto il nuotatore è stato chiamato nella social room insieme a Soleil Sorge dove ha risposto alle curiosità degli utenti della rete, svelando un nuovo retroscena su Lulù Selassiè.

Manuel Bortuzzo ripensa a Lulù Selassiè? La confessione al Grane Fratello Vip

Manuel Bortuzzo, chiamato dalla produzione nella social room insieme a Soleil Sorge per rispondere alle curiosità degli utenti della rete, non ha potuto ovviamente evitare le domande sul suo rapporto con Lucrezia Selassiè.

Il nuotatore è tornato a parlare del suo rapporto con la principessa, dando speranze ai loro fedeli sostenitori che qualcosa potrebbe presto cambiare. In quanto non ha assolutamente intenzione di negare che tra loro ci sia qualcosa di speciale e di come la sua vicinanza l’abbia aiutato a lavorare anche molto sulla sua persona.

“Direi che è una persona davvero speciale per me“ ha esordito il concorrente di Alfonso Signorini, provando a rispondere all’utente della rete, curioso di sapere in che rapporti è rimasto con la sua Lulù. “Lei mi ha fatto capire tante altre cose di me stesso” ha aggiunto, spiegando quanto la sua vicinanza sia stata davvero importante durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia del GF VIp. “In qualche modo mi ha insegnato tanto“ ha poi concluso ed il tutto sembrerebbe essere ricambiato dalla Principessa, che non ha mai nascosto di aver imparato tanto dalla vicinanza di Bortuzzo. In quanto la sua storia gli ha mostrato realtà differenti da quelle era abituata a conoscenza ed hanno provato, seppur per qualche tempo, ad unire i loro mondi che in apparenza sono così diversi ma in realtà sono più simili di quanto si possa pensare.

Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip hanno ancora qualche speranza di poter riappacificarsi?