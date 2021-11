Quali sono i segni più ritardatari dello zodiaco? Ecco i primi quattro

Oggi scopriremo quali sono i segni più ritardatari dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi quattro: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni più ritardatari dello zodiaco, quelli che non arrivano mai puntuali ad un appuntamento. Scopriremo insieme quali sono i primi quattro in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Ai nostri lettori interessa anche – Test: cosa vedi in questa immagine? Scopri la tua vera personalità

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni più ritardatari dello zodiaco. Ecco la classifica dei primi quattro.

Ti potrebbe interessare anche – Incredibile: 240 milioni di vendite! Ecco lo smartphone del momento

I segni più ritardatari dello zodiaco

Ariete: al quarto posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non riescono mai a prendere una decisione. Un Ariete potrebbe perdere due ore davanti allo specchio per scegliere la camicia da indossare, cambiando idea duecento volte e poi finire per mettere quella provata per prima. Tutto ciò rende l’Ariete uno dei segni più ritardatari dello zodiaco.

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vogliono sempre stare al centro dell’attenzione. Farsi attendere ad un evento è un modo per far parlare di sé o per essere il protagonista della serata. Arrivare in ritardo è quasi un dovere per un Leone.

Capricorno: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco prendono sempre tanti impegni, non riescono proprio a dire di no a qualcuno! Questo modo di fare ha ripercussioni su tutti gli appuntamenti, ai quali si presenteranno sistematicamente in ritardo.

Sullo stesso argomento – La classifica dell’oroscopo dei segni zodiacali dal cuore tenero: ci sei anche tu?

Pesci: al primo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno grosse difficoltà a rispettare gli orari. Chi è nato sotto il segno dei Pesci si distrae spesso, perde tempo con attività futili, dimenticando quelle più importanti. I Pesci fanno le cose con calma, a volte con troppa calma! E, per questo motivo, arrivano sempre tardi ad un appuntamento.