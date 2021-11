Quante persone usano i social nel mondo? Il numero è impressionante

Sai quante persone usano i social network in tutto il mondo ogni giorno? Il numero ti sorprenderà: ecco tutti i dettagli da conoscere

I social network rappresentano da anni uno strumento di interazione importante per l’essere umano. Da quando ci siamo spostati sul mondo virtuale, abbiamo preso l’abitudine di comunicare tantissimo attraverso lo schermo di uno smartphone o di un pc. Questo modo di fare è sempre in costante aumento.

Ma quanti sono gli utenti che utilizzano i social network in tutto il mondo? Questa è una domanda che tante persone si pongono. Negli ultimi anni ci sono stati diversi studi che hanno provato a dare una risposta a questo quesito, anche se non è semplice riuscire a trovare il numero corretto.

I dati del Digital 2021 October Global Statshot Report possono venire in nostro soccorso e possono aiutarci a comprendere quanto questo numero sia alto. Vediamo insieme il risultato di questi studi: quante persone usano i social network in tutto il mondo? La risposta ti sorprenderà!

Ecco quante persone usano i social network nel mondo

I dati del Digital 2021 October Global Statshot Report mostrano in maniera piuttosto eloquente l’impatto del web e dei social network sulla popolazione globale. Data Reportal, We Are Social e Hootsuit hanno effettuato degli studi ed hanno analizzato i dati provenienti da tutti i social network. I risultati sono stati pubblicati alcuni giorni fa e hanno sorpreso moltissime persone in giro per il mondo.

4,55 miliardi di utenti usano i social network nel mondo. Parliamo del 57,6% della popolazione mondiale. Questo vuol dire che poco più di un abitante su due di questo pianeta è solito utilizzare i social network nel corso della sua quotidianità. Un numero impressionante! Secondo questi studi, la percentuale toccherà il 60% entro la fine del 2022. Il dato è in costante aumento da diversi anni e si prevede che superi il 70% già a partire dal 2027.

Gli utenti che utilizzano internet sono 4,88 miliardi, circa il 61,8% degli abitanti della Terra. Anche questo dato è destinato a crescere, basti pensare a quante persone non avevano una connessione a casa e hanno dovuto provvedere a rimediare a causa dello smart working. La piattaforma con più iscritti è Facebook, che conta oltre tre miliardi di iscritti. Negli ultimi anni sta crescendo anche Instagram, sempre di proprietà di Mark Zuckerberg. In ascesa il cinese TikTok, che ha già raggiunto un miliardo di iscritti in pochissimo tempo e continuerà a crescere anche nei prossimi anni.