Che Dio ci aiuti, Suor Angela verso l’addio? Arriva la verità

Da settimane ormai si parla di qualcosa di brutto che riguarda l’amatissima Suor Angela della fiction di Rai Uno: le parole dell’attrice

Cresce sempre di più l’attesa per la prossima stagione di “Che Dio ci aiuti”. La fiction ambientata in un convento è uno dei maggiori successi di Rai 1, e il pubblico non vede l’ora che si ricominci con una nuova edizione. Intanto, i telespettatori si “consolano” ammirando Valeria Fabrizi (tra le protagoniste) che si esibisce con bravura a “Ballando con le Stelle”, ma ciò che tiene banco è il futuro della protagonista principale della serie tv. Parliamo di Suor Angela, che è interpretata da Elena Sofia Ricci e che presta il volto alla locandina della fiction. Un personaggio chiave, da sempre presente nella fiction e chiaramente molto apprezzata dal pubblico.

Eppure, da qualche settimana si rincorrono inquietanti voci sul suo futuro all’interno di Che Dio ci aiuti. Si parla, infatti, di un suo clamoroso addio. Un’ipotesi che ha letteralmente sconvolto i fan, molto preoccupati all’idea. Prima un addio definitivo, poi soltanto qualche mese di pausa per altri impegni lavorativi. In un modo o nell’altro, le chiacchiere volevano suo Angela assente dalla settima stagione della popolare serie tv.

Che Dio ci aiuti 7, la tremenda ipotesi sta diventando realtà

Nessuno è mai riuscito a fare chiarezza, e infatti si attendeva un suo intervento diretto che finalmente è arrivato. Purtroppo, le sue parole non hanno smentito del tutto l’ipotesi, ma resta l’incertezza. “Ho un 2022 pieno, così come anche il 2023. Ho dei contratti pregressi (rimasti in sospeso per il Covid, ndr) che ora devo onorare. Di certo c’è che sarò impegnata fino al 2023 per una serie tv lunga da girare, con almeno otto mesi di lavoro”. Queste le parole dell’attrice a “Il Messaggero”. Cosa succederà, quindi? Elena Sofia Ricci non lo ha spiegato, anche perché – probabilmente – non sa nemmeno lei cosa succederà.

Quello che conta è che non sembra che da parte sua ci sia la volontà deliberata di lasciare “Che Dio ci aiuti”, ma solo impedimenti dovuti ad altri impegni. Quindi una soluzione potrebbe essere la sua assenza per tutta la prossima stagione, o forse qualche apparizione sporadica. Per saperne di più bisognerà aspettare l’inizio delle riprese, anche se si vocifera che Azzurra (interpretata da Francesca Chillemi) diventerebbe la nuova protagonista e volto dell’amata fiction Rai.