Maria De Filippi e il dramma della malattia del cane Ugo

Maria De Filippi è la Padrona di casa di Mediaset, canale 5 infatti senza di lei e i suoi programmi non sarebbe più lo stesso. Anche la più seguita conduttrice ha dei drammi difficili da affrontare. Nonostante sia una roccia, le brutte sfide della vita arrivano anche per lei, e lo racconta senza filtri.

La presentatrice più amata, Maria De Filippi, è una forza della natura quando è in scena. Anni e anni di esperienza l’hanno portata ad essere uno dei simboli della rete indipendente, dato che la maggior parte dei programmi in onda, sono di sua produzione. Genuina, chiara e diretta sono delle caratteristiche che la contraddistinguono e la rendono così grande agli occhi del pubblico a casa. Sempre pronta ad ascoltare senza giudicare, sa dare ottimi consigli. Nella sua vita però anche lei ha avuto bisogno di qualcuno che l’ascoltasse, i suoi cani sono il suo amore, proprio per questo vivere la malattia di Ugo non è stato facile. Ecco la verità.

Maria De Filippi, un nome ed una garanzia di intrattenimento e spettacolo unico. Da Amici a Uomini e Donne, ed ancora Temptation Island, si fa riferimento a trasmissioni longeve ed amate da tutti, grandi e piccoli. Il motivo? La conduttrice è una grande lavoratrice, il trucco per rendere eterni i suoi format sta proprio nel sapersi reinventare ogni giorno, dando ai programmi la modernità che va di pari passo con i tempi che viviamo.

Di recente, la conduttrice più amata ha vissuto un doloroso addio, ma è sempre pronta a rialzarsi dopo l’ennesima caduta.

I drammi fanno parte della sua vita, bisogna infatti ricordare che si tratta si della Padrona di casa di Mediaset, ma in ogni caso è un essere umano! Ecco il dolore per la malattia del piccolo Ugo.

Maria De Filippi racconta la verità sulla malattia di Ugo

Senza dubbio è Amici il format più amato e seguito dai telespettatori. Testimonia ciò proprio l’alta percentuale di share, ma anche la longevità del programma che sembra eterno. All’interno del talent non mancano le polemiche e le discussioni, dando anche il giusto spazio a confessioni intime e sentite. E’ il caso dell’insegnante Lorella Cuccarini che racconta il dramma, insomma la verità non manca nel programma più seguito. Tra le testimonianze, quella della conduttrice emoziona anche gli animi più duri.

Ugo è il nome del piccolo bassottino di casa Costanzo. Insieme a Filippa, sono l’amore dei due celebri conduttori, i quali non si staccano un attimo dai fedeli amici che fanno parte della loro “famiglia allargata”.

La presentatrice è sempre stata molto attaccata ai cuccioli di casa, tanto che testimonia contro l’abbandono in diverse campagne, oltre che lei stessa non li lascia mai soli, anzi li porta persino in vacanza.

Ugo nello specifico l’ha fatta molto preoccupare, perché con i suoi 15 anni ha dovuto combattere due tumori. La donna per quanto sia forte, si è sentita molto fragile quando al sol pensiero di dover decidere sulla vita del bassottino avrebbe potuto abbatterlo per non farlo soffrire.

Una decisione del genere è difficile da prendere, quindi nonostante la malattia ha cercato di fare il massimo per guarirlo e non farlo soffrire. Al momento, il piccolo si gode le coccole dei familiari, forte come un leone, dimostrando ancora una volta che la cura ad ogni male è l’amore!