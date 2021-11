E’ stato uno dei vincitori più amati di Amici: ecco com’è e cosa fa oggi

Tra i ballerini di “Amici” di Maria De Filippi che hanno fatto la storia delle prime edizioni del programma ce n’è uno “indimenticabile”. Ecco cosa fa oggi

Amici è diventato ormai un appuntamento decennale. Tantissimi giovani artisti sono passati per lo studio del talent più famoso d’Italia. Moltissimi hanno fatto un percorso breve, finendo poi più o meno nel dimenticatoio. Altri, però, sono rimasti sulla cresta dell’onda per anni, e tuttora lo fanno. Pensiamo ad Alessandra Amoroso o Emma Marrone. Non solo chi ha vinto il talent, ma anche chi ha solo sfiorato la vittoria ma è riuscito ugualmente a centrare il cuore del pubblico e diventare famoso.

Ovviamente, la carriera deve andare di pari passo: solo chi ha proseguito con la propria attività è riuscito a far parlare di sé anche fuori dal programma. E forse, chissà, per un “effetto nostalgia” i concorrenti che vengono ricordati con più affetto i concorrenti delle prime edizioni. E tra questi c’è un ballerino che ebbe un grandissimo successo: si tratta di un ragazzo di origini albanesi, che si mise in mostra per la sua eccezionale bravura. Per lui non poteva mancare la classica storia d’amore con la cantante Samantha, sua “collega” e concorrente nella scuola.

Amici, la star del 2003 fu molto amata dal pubblico. Ma cosa fa oggi?

Con la fine del programma è un po’ uscito dalle scene, anche se è poi spuntato a sorpresa di recente ancora nel talent di Maria De Filippi, con il ruolo di professore per i giovani concorrenti di danza. Del resto, la sua tecnica è stata sempre eccellente: per questo il ruolo di insegnante gli si addice. Il ballerino in questione è il mitico “Leon Cino”, che con il suo curioso nome nel 2003 fece impazzire il pubblico. E’ stato uno dei pochi danzatori a vincere il programma, conquistando il televoto con la classica faccia da “bravo ragazzo”. E la curiosità è che il suo nome e cognome sono autentici, non si tratta di un nome d’arte.

Oggi Leon continua a ballare: fece scalpore qualche tempo fa una sua polemica nei confronti della trasmissione, accusando “Amici” di essere condizionato troppo dal gossip. Critiche che, secondo la stampa, non fecero piacere a Maria De Filippi. Evidentemente è stato poi perdonato, visto che ha avuto la possibilità di fare l’insegnante per un giorno lo scorso gennaio. In attesa di capire se potrà rientrare nello show stabilmente, Leon Cino lavora nel suo studio di danza, portando avanti la sua attività di coreografo e ballerino per la compagnia “Trinacria Dance Company”, che è stata fondata nel 2016.