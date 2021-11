Mamma Cynthia, la madre di Lady Gaga racconta la sua esperienza: “Come ho aiutato mia figlia Lady Gaga a combattere la depressione”

Lady Gaga è una star assoluta: ha conquistato il mondo con la sua musica, raccogliendo l’eredità di Madonna. Famosissima e non solo per le sue canzoni: un’artista a tutto tondo, che negli ultimi anni si è affermata anche come valida attrice. L’abbiamo vista ospite da Fabio Fazio, dove ha raccontato qualcosa anche sulla sua vita. E forse non tutti sanno che la cantante combatte con un grave problema. Ne sa qualcosa la sua adorata mamma, Cynthia Germanotte, madre della cantante.

Il problema serio riguarda la depressione: ne ha parlato proprio la madre a Through Mom’s Eyes, uno show che negli Stati Uniti interviste le madri di personaggi famosi. La figlia ha sofferto molto perché era nel mirino dei bulli. Il problema è nato alle scuole medie. “In quel contesto mia figlia ha sentito la voglia di lottare. Veniva isolata e umiliata, insultata da molti ragazzi. Chiunque si sarebbe interrogato sulle proprie capacità, facendosi divorare dai dubbi. Per questo motivo mia figlia si è ammalata di depressione”.

La madre di Lady Gaga racconta retroscena terribili sul passato

Un problema serio, che lei e suo padre Joseph hanno affrontato con coraggio, rimanendo sempre vicini alla figlia. “Abbiamo fatto del nostro meglio, ma non eravamo a conoscenza di tutti i problemi di mia figlia”. A quei tempi il problema era più sospetto, visto con un alone di mister che oggi non c’è. E spesso si tendeva a minimizzare. “All’epoca non c’era la consapevolezza che la depressione è una vera e propri malattia mentale. Ecco perché anche io ho commesso molti errori”. Nel 2012 lei e la figlia hanno creato la fondazione “Bom This Way”, contro bullismo e depressione.

Oggi Lady Gaga ha 33 anni, e parla solo raramente del suo problema. Lo ha fatto per la prima volta nel 2016, parlando con un gruppo di adolescenti a New York. “Credo che i segreti facciano solo male, ecco perché bisogna parlarne”. Lady Gaga, che ha subito anche un’aggressione quando aveva 19 anni, ha scelto il percorso della gentilezza. “Deve essere la forza di tutto quello che facciamo. Essere gentili significa anche essere onesti e veri con gli altri”.