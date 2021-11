Pierpaolo Pretelli a cena senza Giulia Salemi: ecco cosa sta accadendo

Pierpaolo Pretelli è senza dubbio uno degli ex vipponi di Alfonso Signorini che dall’ultima edizione ha riscosso molto successo. Anche in amore è riuscito a raggiungere la tranquillità, o meglio così è stato fino a quando non è stato avvistato senza la sua dolce metà. Ecco tutta la verità dell’evento.

Con Pierpaolo Pretelli si ha a che fare con un gieffino che ha fatto letteralmente perdere la testa ai telespettatori durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato quando ha aperto il suo cuore alla tanto desiderata Elisabetta Gregoraci, ai tempi non più impegnata con l’imprenditore Flavio Briatore. Purtroppo, il gieffino non è riuscito a far breccia nel suo cuore, ma piano piano dopo la delusione, le cose sono cambiate, perché ha conosciuto Giulia Salemi. A distanza di un anno sono ancora una coppia, ma per quale motivo è stato avvistato da solo?

L’ex vippone di Alfonso Signorini, Pierpaolo Pretelli è senza dubbio una piacevole scoperta per i telespettatori che lo hanno conosciuto nel reality più discusso e seguito di Canale 5. Ovviamente, già non si trattava di un volto sconosciuto, anche perché vanta il primato di essere stato il primo velino di Striscia la Notizia, ma non solo. Si tratta di un giovane pieno di talento e voglia di fare, tanto che si è da poco cimentato nel canto e nell’imitazione, riscuotendo non poco successo come concorrente a Tale e Quale show.

Le doti canore e televisive sono le più apprezzate, ma anche i diversi gesti fatti nei confronti della propria compagna, Giulia Salemi. Infatti, tra tutti c’è stato un gesto che ha tolto qualsiasi dubbio sul loro rapporto, il quale ha causato non poco clamore tra i fan.

Tra una novità e l’altra, non può appunto mancare l’ultima. La situazione lascia senza parole i fan del neo showman, ma anche della coppia più social degli ultimi tempi. Ecco svelato il mistero dell’evento in cui manca Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli senza Giulia Salemi, ecco il motivo!

Il duo composto, dall’influencer e dal giovane talento, è molto apprezzato da un pubblico vasto di telespettatori, infatti non ci sono soltanto giovanissimi. Grazie alla partecipazione di Pierpaolo al programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, il neo talento ha riscosso notevole successo, perché si è dimostrato davvero molto preparato e professionale. Giulia anche è amata dai fan, per la sua spontaneità e dolcezza, infatti dopo la recente confessione bollente sul passato, aveva causato non pochi di rumors. Così, tra le news, non può mancare quella più temuta. Si tratta proprio dell’assenza della dolce metà! Ecco perché.

Il mistero viene svelato da un evento in particolare, o meglio da una canzone! Sulle note di Tiziano Ferro, si consuma il misfatto! La bravura di Pretelli è ormai nota a tutti. Quindi, dopo aver letteralmente conquistato con la sua genuinità e caparbietà, domina la scena televisiva grazie al suo talento indiscusso. E perché non farlo insieme alla Zia Mara a Domenica In?

La verità spunta in una Instagram stories della presentatrice, la Zia di tutti, Mara Venier. La conduttrice è sempre stata al passo con i tempi, specialmente nel voler dare voce e spazio a giovani pieni di talento e di notorietà, ed è questo il caso di Pierpaolo.

Sono a cena insieme per festeggiare lo spazio televisivo conquistato dal giovane! Infatti, dall’ultimo appuntamento, oltre ad esibirsi sulle note di Bam bam twist di Achille Lauro, si occupa del gioco telefonico del programma, tappa fissa nella trasmissione la Domenica.

Ma sono a cena senza Giulia. Perché è assente? Staremo a vedere, restiamo aggiornati!