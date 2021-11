By

Scegli una maschera e scopri cosa nasconde la tua indole con questo divertente test

Le vite delle persone in alcuni punti sono molto simili e quello che cambia è l’atteggiamento che ognuno di noi ha di fronte alle varie situazioni.

Prendiamo un esempio: le mamme con dei figli vivaci. Davanti ad un asilo ci sarà quella che si lamenta perché non dorme mai, chi dice che è stanca e chi, invece, prende l’entusiasmo del bambino in modo filosofico e chi vuole che il bambino sprigioni tutta la sua energia in modo tale che sviluppi un lato artistico.

Le stesso bambino, ma diversi metodi di approccio.

La tua felicità è strettamente collegata al modo in cui reagisci alla vita. Se stai vivendo un momento doloroso puoi decidere di concentrarti sul dolore e naufragare con esso o sul dopo congratulandoti con te stesso quando avrai superato quel momento difficile.

Il test delle maschere ti permette proprio di riflettere su te stesso e ti indicherà quali sono i tuoi atteggiamenti predominanti nei confronti della vita.

Scopriamo come

Test delle maschere: scegline una e scopri la tua indole nascosta

In questo test delle maschere ti proponiamo 6 opzioni. Scegli in modo istintivo quella che più ti colpisce e scopri come ti poni di fronte agli avvenimenti della vita.

Iniziamo il divertimento!

1) Maschera n° 1

Tu hai un atteggiamento nei confronti della vita davvero ottimista. A te non importa cosa la vita ti riservi, ma preferisci concentrarti su quello che ti motiva ad andare avanti e a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Ami la vita, perché ogni giorno ti insegna qualcosa di nuovo.

Sai che il tuo mood è difficile da tenere per sempre, tu barcolli ma non molli e la parola arrendersi non esiste le tuo vocabolario.

Sei una persona con tanta fantasia e sogni ad occhi aperti. Con questo comportamento rischi di scappare troppo dalla realtà.

Va bene essere positivi, ma talvolta anche coi piedi per terra.

2) Maschera n° 2

Tu sei una persona che affronta la vita in modo genuino. Sai che la vita nasconde continue sfide, difficoltà e impervie, ma tu non hai paura, perché hai ben presente il tuo obbiettivo.

Hai un’ottima dote nel problem solving in ogni contesto.

Tu non ami stare da sola, ma ti capita spesso di esserlo, perché vuoi intorno a te solo gente che ti possa capire, finendo nel non comprenderti.

Ricordati che la vita è bella e va vissuta. Meglio lasciarsi andare a nuove amicizie, sapersi divertire e avere più pazienza.

3) Maschera n° 3

Sei una persona molto avventata, ami della vita la sua imprevedibilità e le sue continue sorprese.

Ami buttarti in nuove avventure, provando anche delle nuove sfide contro te stesso.

Sei un collezionatore di nuove esperienze.

Goditi la vita, ma ricordati che alla base della felicità c’è l’equilibrio. Solo grazie ad esso riuscirai a non trascurare nulla di te stesso.

4) Maschera n° 4

Hai un atteggiamento nei confronti della vita prettamente sopraffatto. Sei attivo e dinamico e il tempo scorre velocemente.

Non ami procrastinare, perciò fai tutto subito essendo anche una persona molto esigente da te stessa.

Hai tante ottime qualità, ma ricordati di bilanciare tutte le aree della tua vita. Cerca di dedicare un egual numero di ore al lavoro, amore, famiglia, etc. Non fare tutto da solo e impara a dividere il lavoro in modo tale da creare una squadra formidabile.

Avrai più tempo da dedicare a te stesso e a chi ami.

5) Maschera n° 5

Tu vivi la vita in modo contemplativo. Non ti sfugge proprio nulla, analizzi ogni singolo lato di ogni situazione e hai uno sguardo attento che ti permette di vedere la realtà con più comprensione e verità.

Ciò ti rende una persona sensibile e quando noti che qualcosa non va nel modo in cui te lo eri immaginato, ti scoraggi.

Hai difficoltà nel concentrarti sulle cose positive, ma ci provi costantemente. Non permetti mai a nessuno di guidarti.

6) Maschera n° 6

Sei una persona che affronta la vita in modo docile. Sei pacifico, non ami le scenate e eviti i conflitti evitando di dire quello che pensi o provi.

In alcuni casi, questo è un comportamento saggio, ma è complicato agire sempre in modo equo e auto imporsi un determinato comportamento quando provi tutt’altro.

Cerca di liberarti e sfogare le tue emozioni ogni tanto, senza avere paura.

Solo così le persone inizieranno a rispettarti veramente