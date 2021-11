Il dramma dell’ex Uomini e Donne: confessione toccante

Ex concorrente di Uomini e Donne fa prendere un grande spavento al pubblico a casa che lo segue fin dai suoi inizi. Il motivo? Ha corso un bel rischio! Il protagonista racconta tutta la verità sull’evento che più tra tutti lo ha sconvolto e oggi ne paga ancora le conseguenze.

Nonostante si tratti di ex volti del dating show più seguito, Uomini e Donne, questi sono dei personaggi che ormai per i telespettatori sono fonte di interesse. Infatti, tutto quello che gli accade viene condiviso sui social e nelle maggiori riviste di gossip. Questo accade sia per tutte quelle notizie considerate positive e felici, ma anche per tutte quelle novità sui propri beniamini che lasciano senza fiato fino alla fine. E’ il caso del concorrente più amato, perché a distanza di tempo ha ancora a che fare con un grande trauma, che la notte non gli lascia scampo.

L’ex Uomini e Donne è un personaggio molto amato dai fan, ma è anche diventato noto al pubblico a casa che si è sempre più abituato a vederlo. Tra le novità, la trasmissione continua a stupire, ed oltre al grosso guaio in questione, ne sono successe tante.

Una di queste riguarda la rivelazione dell’agghiacciante delusione di Gemma, che da inguaribile romantica, continua a fare i conti con un destino a volte ingiusto nei suoi confronti. D’altronde, non può essere altrimenti quando Cupido lancia a occhi chiusi la sua freccia!

In attesa dell’amore per Gemma, ecco che il tronista non lascia alcun dubbio, perché a seguito dell’esperienza fatta, poteva morire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomini e Donne, annuncio ufficiale: la coppia si sposa, ecco la data

Ex Uomini e Donne racconta la verità sul tragico evento

Fortunatamente a Uomini e Donne non si parla solo di delusioni d’amore! Un ex protagonista è diventata mamma, e la notizia ha fatto letteralmente impazzire di gioia i fan che l’hanno sostenuta durante il suo percorso. Tra le news dei beniamini del programma, salta fuori il nome di Alessandro Zarino, il quale con estrema sincerità, racconta ciò che lo ha fatto e continua a farlo soffrire: l’esperienza più traumatica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gravissimo lutto a Uomini e Donne: muore a soli 39 anni

Alessandro Zarino è un tronista molto amato della trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5 nella fascia pomeridiana. Il personal trainer originario di Napoli si è fatto conoscere nel salotto più seguito nei pomeriggi dei telespettatori, perché ha sempre dimostrato un gran carattere, oltre che un invidiabile spirito d’avventura.

Racconta alla Radio RTL 102.5 che è stata proprio l’esperienza sul Monte Everest a cambiare il suo modo di vedere le cose. Ha partecipato alla spedizione che ricorda ancora con grande emozione. Ha dormito in mezzo alla natura selvaggia, in compagnia di 12 persone, molte delle quali hanno abbandonato la scalata durante il percorso, perché troppo duro.

Dormire tra lupi e orsi non lo ha scoraggiato, ma un evento lo ha tramortito fortemente. Decide di proseguire la salita, ma ad un certo punto raggiunti circa i 6.000 metri ha iniziato a respirare male. Subisce sulla propria salute gli effetti dell’altezza, i quali purtroppo sono stati devastanti.

Si sente male e rischia un arresto cardiaco! Fortunatamente c’erano dei medici con loro, ma scendere non è stato affatto semplice, anche perché alla drammaticità dell’evento si aggiunge la paura di non farcela.

Ad oggi a distanza di tempo, ricorda ancora la vetta più alta dell’Himalaya. Questo evento, anche se a volte non lo fa dormire la notte perché si sveglia soprassalto per via degli incubi, resterà sempre un’esperienza indimenticabile.