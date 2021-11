Il paradiso delle signore: un matrimonio finito? Gelosie e crisi all’orizzonte

Molte novità accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 15 al 19 novembre sugli schermi di Rai 1

Ci siamo: con l’inizio della nuova settimana e l’ingresso nella metà di novembre si entra nel vivo anche nel racconto de “Il Paradiso delle signore”. Con la settimana che inizia riparte anche la fiction dal “sapore” soap che tutti i pomeriggi tiene compagnia un affezionato pubblico su Rai 1. Sugli schermi, come sempre protagonisti ci sono Neva Leoni, Alessanro Tersigni e Giuseppe Amato, che ormai entrano quotidianamente nelle case di moltissimi italiani.

Ma cosa accadrà nelle prossime puntate? Le attenzioni, durante questa settimana, saranno focalizzate – in particolare – sulle vicende della famiglia Amato. Agnese sembra ormai non avere più pazienza con Giuseppe, tanto da arrivare a minacciarlo di mandarlo via di casa. Il problema tra i due è nato dopo che lei ha scoperto che il suo uomo ha avuto un figlio da un’amante in Germania.

Il Paradiso delle Signore: il momento difficile di Agnese

La sua disperazione sale, fino al punto dal dover raccontare tutto ad Armando. Problemi seri con il marito, che avranno strascichi. Intanto, il padre di Tina non vuole lasciare la sua famiglia e farà di tutto per fare pace con sua moglie, ma non sarà facile. Agnese è determinata a chiudere la storia, anche se non sa esattamente come fare.

Arriverà un colpo di scena, visto che l’uomo non ammetterà la sua doppia vita e si deciderà a tornarsene in Germania, licenziandosi dal negozio. Tra i due si intrometterà Armando, che litigherà apertamente davanti allo sguardo sbigottito di Agnese. Attenzione anche a Gemma, personaggio nuovo di questa sesta stagione, che sta destando molto interesse. Sarà assunta come “Venere” nel grande magazzino, e il suo ruolo desterà molta curiosità