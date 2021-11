Barbara D’Urso senza trucco: la foto che nessuno ha mai visto

Barbara d’Urso appare sempre al top durante la messa in onda delle sue trasmissioni, ma l’avete mai vista senza trucco? Ecco com’è la conduttrice.

Barbara d’Urso è senza alcun dubbio la conduttrice più chiacchierata del piccolo schermo degli italiani e fine a qualche tempo fa era anche una delle punte di diamante di Mediaset, riuscendo a condurre ben 3 programmi in contemporanea. Tanto da eguagliare Maria De Filippi per l’assidua presenza in tv.

Durante quest’anno però qualcosa è cambiato e Pier Silvio Berlusconi ha scelto di ritagliarle un minore spazio sul piccolo schermo, confermandole soltanto Pomeriggio 5, in onda con una versione ridotta rispetto al solito, ed eliminando dal palinsesto Live Non è la d’Urso e Domenica Live.

Da questo momento in poi, purtroppo, è stata presa di mira da numerosi colleghi, che si sono schierati contro di lei. Nelle scorse ore, infatti, sul web non si è fatto altro che parlare del post pubblicato da Jimmy Ghione contro Barbara d’Urso in cui la mostra senza un filo di trucco.

Jimmy Ghione pubblica una foto di Barbara d’Urso senza trucco

Jimmy Ghione, noto al pubblico del piccolo schermo per collaborare con Striscia La Notizia da diversi anni, ha pubblicato uno scatto che ritrae Barbara d’Urso.

Lo scatto però è tratto da una paparazzata risalente a qualche tempo fa ed è stata paragonata ad uno selfie pubblicati dalla bella conduttrice partenopea sul suo profilo Instagram. Il tutto, tra l’altro, è stato accompagnato da un tagliante commento che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione: “Quando salta la luce“ ha scritto, sottolineando come a suo parere l’uso eccessivo delle luci negli studi di Cologno Monzese aiuti a far scomparire qualche ruga di troppo sul volto della conduttrice.

La foto pubblicata dall’inviato di Striscia La Notizia, come facilmente immaginabile, ha diviso il pubblico della rete. C’è infatti chi ha trovato il gesto poco carino nei confronti di una donna, mentre c’è chi ha apprezzato nel vedere personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sotto ad un’altra veste. Molto più simile a quelle delle persone comuni, con i loro difetti ed imperfezioni.

La foto di Barbara d’Urso senza trucco sta rapidamente facendo il giro della rete e almeno per il momento la bella conduttrice partenopea ha preferito non ha rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo. Così come l’inviato di Striscia La Notizia che non ha risposto a chi lo ha accusato di aver fatto uno scivolone nei confronti della presentatrice di canale 5.

Con o senza trucco, Barbara resta ugualmente una bellissima donna.