Grande Fratello Vip, clamoroso doppio ritorno? I fan rumoreggiano

Grande Fratello Vip, continuano a spuntare i nomi dei concorrenti che presto varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia

La notizia che il Grande Fratello proseguirà fino a marzo ha fatto discutere i fan. Generalmente è stata accolta con piacere, ma in tanti si chiedono come i concorrenti possono resistere per così tanto tempo. Anzi, qualcuno è sicuro che alla fine si arriverà a un cambio completo degli inquilini. Proprio questo lascia perplesso qualcuno. Tuttavia, c’è chi apprezza la possibilità di vedere al più presto nuovi concorrenti all’interno della casa.

E a quanto pare Alfonso Signorini sta già lavorando a qualche ingresso “pesante” per impostare le basi dei prossimi mesi di trasmissione. Tra i nomi che circolano ce ne sono un paio che rappresenterebbero dei ritorni che già fanno discutere. Di certo, la reazione dei fan del reality di Canale 5 è stata chiara: vorrebbero qualche nuovo concorrente per ridare linfa allo show e impostarlo per le future settimane.

Leggi anche – Aldo Montano struggente al Grande Fratello Vip: confessione inedita

Del resto è stato lo stesso Alfonso Signorini ad annunciare queste novità: “Lunedì (oggi, ndr) avrete nuove compagnie, preparatevi a moltissime novità – ha detto il conduttore ai concorrenti in collegamento – non vi dico altro ma molti altri entreranno nelle prossime puntate”. Insomma, Signorini ha preannunciato una vera e propria rivoluzione. E chissà come la prenderanno gli attuali inquilini della casa. Questa edizione dello show di Canale 5 non si chiuderà il 13 dicembre, come inizialmente previsto, ma il 14 marzo. Un prolungamento impressionante, che quasi ne raddoppia la durata.

Leggi anche – Lite infuocata al Grande Fratello Vip: saltano gli equilibri nella Casa

Ma chi potrebbe entrare? Secondo Alessandro Rosica su Instagram, due nomi molto “papabili” sarebbero quello di Valeria Marini e Giacomo Urtis. Sono due protagonisti già visti in passato, ma la soluzione ideata per il loro ingresso sarebbe originale: entrambi, infatti, rappresenterebbero un unico concorrente. Un po’ come accade oggi con le “Princess“. Anche Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda entrarono così nella passata edizione, salvo poi “sdoppiarsi” strada facendo. E lo stesso destino potrebbe capitare alle sorelle Selassiè. Un’ipotesi che non dispiace al pubblico, che intanto incalza e chiede nuovi ingressi per ravvivare un po’ la casa del Grande Fratello Vip 6.